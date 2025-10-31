세계일보

'극한 마라톤'에 구토한 기안84 "이건 지옥…고소해야 돼"

입력 : 2025-10-31 10:33:06 수정 : 2025-10-31 10:33:06

극한의 마라톤에 도전한 방송인 기안84가 대회 도중 구토를 하고 쓰러지는 건 물론 주최측을 고소하겠다고 했다.

 

다음 달 30일 첫 방송하는 MBC TV 새 예능프로그램 '극한84'는 31일 첫 번째 예고편을 공개했다.

 

이 영상엔 기안84가 산을 오르고 사막 위 모래 언덕을 뛰어 올라가는 독특한 마라톤에 도전하는 모습이 담겼다.

 

기안84는 경기 도중 "이건 러닝이 아니다"며 고통스러워하고 "이건 완전 다른 세계다. 마라톤이랑 아예 다르다"고 했다.

 

이 영상엔 '도망칠 수 없는 7시간의 지옥'이라는 문구가 등장했다.

 

기안84는 제작진과 인터뷰에서 "이건 지옥이었다. 지옥. 지옥"이라고 말하며 허탈한 웃음을 보였다.

 

또 기안84는 "대회를 잘못 만들었다. UN에다가 신고해야 한다"고 말했다.

 

그는 땀을 비오는 듯 흘리는 건 기본이고 달리기 도중 구토를 하고 달리던 길 위에 누워버리기까지 한다.

 

또 다른 참가자가 구급차에 실려가는 모습도 담겼다.

<뉴시스>


