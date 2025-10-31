다이닝브랜즈그룹, 임직원과 함께한 ‘아름다운 물품 기부’ 캠페인 성료

bhc치킨 등을 운영하는 종합 외식기업 다이닝브랜즈그룹은 31일 임직원들의 적극적인 참여 속에 ‘아름다운가게’와 함께한 ‘아름다운 물품 기부’ 캠페인을 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 다이닝브랜즈그룹 제공

bhc치킨 등을 운영하는 종합 외식기업 다이닝브랜즈그룹은 31일 임직원들의 적극적인 참여 속에 ‘아름다운가게’와 함께한 ‘아름다운 물품 기부’ 캠페인을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

올해 4월 시작해 2회차를 맞은 이번 캠페인은 자원 재순환으로 탄소 중립에 기여하고, 지역사회 취약계층을 지원하는 것을 목표로 했다.

지난 15일부터 약 2주간 진행된 기부 캠페인에는 총 527명이 참여했으며, 의류 947벌과 잡화 405개, 도서 491권 등 총 1843점의 물품이 모였다. 지난 4월 아름다운 기부 캠페인과 비교하면 참여 인원은 195명, 기부량은 167점 증가했다.

물품 기부로 자원 선순환에 기여하며, 폐기물과 온실가스 배출을 줄이는 등 환경 보호를 동시에 실천하는 상생형 나눔이라는 점에서 의미가 깊다.

수집된 물품은 향후 ‘아름다운가게’에서 ‘다이닝브랜즈그룹과 함께하는 아름다운 특별전’ 바자회를 통해 판매될 예정이다. 판매 수익금은 다이닝브랜즈그룹 임직원 이름으로 취약계층 아동·청소년을 돕는 데 사용된다.

다이닝브랜즈그룹 관계자는 “꾸준한 사회공헌 활동으로 더 나은 미래 만들기에 앞장서는 기업이 되겠다”고 말했다.

