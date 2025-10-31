44세 자연 임신 임정희 "유산 하고 많이 울었다"

가수 임정희가 결혼 직후 유산으로 힘들었다고 고백한다.

임정희는 다음 달 3일 방송하는 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에서 유산과 임신에 대해 얘기한다.

31일 공개된 선공개 영상에서 임정희는 "결혼하고 두 달 정도 됐을 때 처음 임신 소식을 알게 됐다"며 "그때는 준비가 안 돼 있어서 실감이 덜했다. 임신 초반에 유산했는데, 공연 일정 때문에 병원에 갈 수 없어서 수술도 못하고 무대에 올랐다"고 말했다.

그는 "공연 도중 너무 힘들어서 무대 뒤에서 울었고, 끝나고 나서야 남편과 함께 많이 울었다"고 했다.

또 "공연을 취소할 수 없어서, 그 마음을 노래로 풀어냈다"고 덧붙였다.

임정희는 2023년 6살 어린 발레리노 김희현과 결혼했고, 올해 자연 임신 소식을 알렸다. 임정희는 1981년생이다.

임정희는 2005년 '뮤직 이즈 마이 라이프'로 데뷔했다. '진짜일 리 없어' '시계 태엽' 등을 성공시켰다.

한편 '조선의 사랑꾼'은 100회 맞이 재정비에 들어간다. 다음 달 3일 방송을 끝낸 뒤 12월22일부터 다시 방송을 시작할 예정이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지