“맛집 운영 노하우 배민에게 배워요”

서울 송파구가 다음달 3일 배달의민족을 운영하는 우아한형제들과 함께 ‘송파구 외식업 소상공인 성장 아카데미’를 운영한다.



30일 송파구에 따르면 이번 교육은 급변하는 외식업 환경 속에서 지역 소상공인의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 구는 이를 위해 최근 우아한형제들과 업무협약을 체결했다.



교육은 송파구에 위치한 배민아카데미 서울센터에서 매주 월요일 진행된다. 4회 과정으로 송파구 외식업 소상공인 및 예비창업자 40여명이 참여하며 모든 교육은 무료다.



1주차 아카데미는 ‘상권을 명소로 바꾸는 송파구 상권 차별화 전략’을 주제로 한다. 지역 특성을 반영한 운영 노하우 등 실무 중심의 내용을 다룬다.



2주차는 외국인 관광객 마케팅 전략을 주제로 사회관계망서비스(SNS), 외국 인플루언서 협업 등 실전 홍보 사례를 공유한다.



3주차는 송파 골목상권의 활성화 전략과 로컬 브랜드 중심의 지속 가능한 발전 방향을 제시한다. 4주차에는 송파의 대표 장수 맛집 사장들이 가게 운영 비결, 배달 브랜드 관리 노하우를 공개한다.



서강석 구청장은 “이번 협약을 통해 송파구 성공 사장님들의 실전 경험이 결합돼 소상공인에게 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지