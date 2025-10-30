[속보] 李대통령 “日첫 여성 총리 각별한 의미…미래지향적 협력 강화해야”

이재명 대통령이 30일 다카이치 사나에 일본 총리와 첫 정상회담에서 “격변하는 국제 정세와 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 많은 나라로, 미래지향적인 협력을 강화해야 한다”고 강조했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 일본과의 정상회담에서 “한국과 일본은 서로의 경험을 공유하고 협력해 나가면 국내 뿐 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결할 수 있다”며 이같이 밝혔다.

정상회담이 시작되자 이 대통령은 다카이치 총리에게 축하 인사를 먼저 건넸다. 이 대통령은 “일본 역사상 첫 여성 총리시라는데 저희도 각별한 의미를 부여하고 진심으로 축하 드린다”며 “대한민국 국민들 뿐만 아니라 동아시아를 포함한 전 세계인들이 총리님의 미래에 대해 많은 관심을 갖고 지켜보고 있다”고 말했다.

이어 “총리님께서 지난 주 취임 기자회견에서 ‘한국은 일본에게 매우 중요한 이웃이고 한일관계의 중요성은 좀더 커지고 있다. 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다’고 말씀하셨다고 하는데 그 말씀에 대해 저도 전적으로 공감할 뿐 아니라 제가 평소에 하던 말과 똑같다는 말씀을 드린다”며 “놀랍게도 글자 하나도 다르지 않다”고 했다.

또 “한일 양국은 수천 년 전부터 사람과 기술, 사상과 문화의 교류를 이어왔다”며 “오늘 이 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 이어나갈 수 있는 좋은 계기가 되기를 진심으로 기원한다”고 밝혔다.

이에 다카이치 총리는 “올해는 한일 국교 정상화 60주년이라는 기념비적인 해”라며 “양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 확신한다”고 화답했다. 그러면서 “셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 (이) 대통령님 사이에서 잘 소통할 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다. 이날 회담은 오후 6시 2분부터 41분간 진행됐다.

