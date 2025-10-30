[속보] 李대통령 “日첫 여성 총리 각별한 의미…미래지향적 협력 강화해야”

이재명 대통령이 30일 다카이치 사나에 일본 총리와 첫 정상회담에서 “격변하는 국제 정세와 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 많은 나라로, 미래지향적인 협력을 강화해야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 일본과의 정상회담에서 “한국과 일본은 서로의 경험을 공유하고 협력해 나가면 국내 뿐 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결할 수 있다”며 이같이 밝혔다.
정상회담이 시작되자 이 대통령은 다카이치 총리에게 축하 인사를 먼저 건넸다. 이 대통령은 “일본 역사상 첫 여성 총리시라는데 저희도 각별한 의미를 부여하고 진심으로 축하 드린다”며 “대한민국 국민들 뿐만 아니라 동아시아를 포함한 전 세계인들이 총리님의 미래에 대해 많은 관심을 갖고 지켜보고 있다”고 말했다.
이어 “총리님께서 지난 주 취임 기자회견에서 ‘한국은 일본에게 매우 중요한 이웃이고 한일관계의 중요성은 좀더 커지고 있다. 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다’고 말씀하셨다고 하는데 그 말씀에 대해 저도 전적으로 공감할 뿐 아니라 제가 평소에 하던 말과 똑같다는 말씀을 드린다”며 “놀랍게도 글자 하나도 다르지 않다”고 했다.
또 “한일 양국은 수천 년 전부터 사람과 기술, 사상과 문화의 교류를 이어왔다”며 “오늘 이 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 이어나갈 수 있는 좋은 계기가 되기를 진심으로 기원한다”고 밝혔다.
이에 다카이치 총리는 “올해는 한일 국교 정상화 60주년이라는 기념비적인 해”라며 “양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 확신한다”고 화답했다. 그러면서 “셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 (이) 대통령님 사이에서 잘 소통할 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다. 이날 회담은 오후 6시 2분부터 41분간 진행됐다.
