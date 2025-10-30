“5성급 호텔 로비의 향기, 일상에서 느껴 보세요”

한국P&G 다우니가 기존 섬유유연제와는 차별화된 향기를 원하는 소비자들을 위해 5성급 호텔처럼 깨끗하고 고급스러운 향을 담은 ‘다우니 섬유유연제 화이트 티’를 출시한다고 30일 밝혔다.

한국P&G 제공

‘다우니 섬유유연제 화이트 티’는 다우니가 세계적인 퍼퓸 메종과 협업해 선보이는 ‘7일간 피어나는 향수’ 컬렉션의 최신 제품이다. 전문 조향사의 손길을 거쳐 ‘5성급 호텔 로비처럼 깨끗하고 청초한 향’을 콘셉트로 탄생했다.

이번 제품은 일반적인 플로럴 및 파우더리 계열 향에서 벗어나 허브처럼 상쾌하고 맑은 청량감이 조화를 이루는 섬세한 향기 조합이 특징이다. 푸른 잎과 네롤리로 구성된 싱그러운 첫 향에 이어, 피오니, 프리지아와 부드러운 머스크의 잔향이 어우러져 일상에서도 고급 호텔에 머무는 듯 깔끔하고 품격 있는 향기를 즐길 수 있다.

기존 향수 컬렉션 제품과 동일하게 다우니만의 향기 포뮬러를 적용해 고온 건조기 사용 후에도 최대 7일 동안 향기가 지속된다. 미세 플라스틱, 석유계 계면활성제, 방부제 6종, 알러지 유발 성분 11종 등을 첨가하지 않아 부담 없이 사용할 수 있다.

다우니는 신제품 출시를 기념해 네이버 다우니 공식몰을 통해 다양한 프로모션을 실시한다. 내달 11일까지 진행되는 네이버의 연중 최대 쇼핑 행사 ‘넾다세일’ 기간 동안 최대 38% 할인 혜택을 제공하며, 오는 31일 단 하루 동안에는 N포인트 1,000원 추가 적립, 슈퍼적립 10%, 200ml 샘플팩 증정 등 다양한 추가 혜택을 누릴 수 있다.

다우니 관계자는 “향기가 일상에서 중요한 요소로 자리 잡으면서 섬유유연제에서도 프리미엄급 향기를 기대하는 소비자들을 위해 이번 제품을 선보였다”며 “마치 5성급 호텔 로비에 첫 발을 내딛는 듯한 깨끗하고 청초한 향으로 일상에서도 품격 있는 향기와 함께 하시기 바란다”고 말했다.

‘다우니 섬유유연제 화이트 티’는 내달 1일부터 전국 대형마트와 소매점 및 온라인 등 전 채널에서 만나볼 수 있다.

