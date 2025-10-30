GS건설 “안전 없이 성장 없다”…협력사와 동반성장 다짐

허윤홍 GS건설 대표는 30일 “협력사는 단순히 비즈니스 파트너가 아닌 GS건설의 고객이자 동반자”라며 “신뢰와 협력을 바탕으로 상생의 길을 이어가겠다”고 밝혔다.

허 대표는 이날 서울 강남구 GS타워에서 열린 상생협력행사 ‘그랑 파트너스 피에스타’에서 “협력사가 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 이렇게 말했다.

허윤홍 GS건설 대표가 30일 서울 강남구 GS타워에서 열린 상생협력행사 ‘그랑 파트너스 피에스타’에서 인사말을 하고 있다. GS건설 제공

그는 “급변하는 환경 속에서 안전, 상생, 정도경영의 가치를 중심으로 협력한다면 어떠한 위기 속에서도 흔들림 없이 동반성장할 수 있을 것”이라고 강조했다. 이어 “안전 없는 성장은 없다”며 협력사 대표들에게 안전을 최우선 가치로 안전 관리에 더욱 힘써달라고 당부했다.

GS건설은 하도급 거래 질서 확립과 동반성장을 목표로 한 패키지 프로그램을 운영해왔다. 해당 프로그램은 공정거래 질서 확립, 협력사 금융 지원, 경쟁력 강화를 위한 지원, 수평적 소통 강화 4가지로 구성돼 있다.

GS건설은 안전한 현장 관리를 위한 지원에도 힘쓰고 있다. 협력사의 현장 안전 관리를 독려하기 위해 산업안전보건관리비 선지급과 안전담당자 배치 및 비용 등을 지원하고, 협력사 현장소장·안전담당자를 대상으로 ‘찾아가는 안전혁신학교’ 프로그램을 진행하며 체계적인 안전교육 기회를 제공한다.

또 GS건설은 협력사들의 안정적인 경영활동을 지원하기 위해 매년 150억원 규모의 경영지원금과 300억원 규모의 상생펀드를 조성해 협력사의 자금 대출 이자 지원 등 직·간접적인 금융지원제도를 운영 중이다.

특히 올해는 중소기업과의 동반성장을 도모하기 위해 40억원 규모의 ‘상생협력기금’을 출연했다. 상생협력기금은 대기업과 중소기업 간의 협력 관계를 강화하고, 기술 및 연구개발 지원, 생산성 향상, 인력 양성과 교육훈련 확대 등 중소기업의 폭넓은 지원에 활용된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지