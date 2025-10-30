“취향을 채우세요”…29CM, ‘힐스테이트’와 홈·인테리어 상품 협업

무신사가 운영하는 편집숍 29CM(이십구센티미터)는 현대건설의 아파트 브랜드 힐스테이트와 함께 홈·라이프스타일을 선보이기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 29CM와 힐스테이트가 주거·라이프스타일 영역 전반에서 각자의 강점을 결합해 새로운 고객 경험을 제시하기 위해 추진됐다.

29CM는 ‘이구홈’ 입점 브랜드가 힐스테이트 고객과 만날 수 있는 접점을 확대한다. 특히 29CM의 핵심 경쟁력인 브랜드 큐레이션과 콘텐츠 역량을 바탕으로 온·오프라인 프로모션을 전개해 입주·분양 고객이 취향에 맞는 인테리어 아이템을 특별한 혜택과 함께 경험할 수 있도록 지원할 예정이다.

동시에 29CM는 힐스테이트 분양·입주 단지의 지역적 특성과 고객의 라이프스타일을 고려한 홈·인테리어 브랜드 셀렉션을 힐스테이트와 함께 제안한다. 또한 힐스테이트에서만 만날 수 있는 29CM 라이프스타일 협업 상품도 순차적으로 선보일 예정이다.

29CM는 이번 협약의 일환으로 지난 19일부터 22일까지 열린 ‘DDP 디자인페어’에서 ‘29APT’ 콘셉트로 구성된 브랜드관을 힐스테이트와 협업해 연출했다. 외관과 엘리베이터 공간에 힐스테이트 아이덴티티를 반영해 관람객들이 자연스럽게 브랜드 협업을 체험할 수 있도록 했다.

현대건설 관계자는 “트렌디한 주거문화를 선도해 온 힐스테이트가 29CM와 협력해 고객이 스스로 라이프스타일을 설계할 수 있는 새로운 형태의 소통을 시도하게 됐다”며 “다양한 취향이 있는 삶을 존중하는 29CM의 브랜드 방향성과 힐스테이트의 브랜드 가치가 맞닿아 있는 만큼 이번 협약의 시너지가 더욱 클 것으로 기대한다”라고 말했다.

29CM 관계자는 “온오프라인을 넘나들며 29CM 이구홈 카테고리의 영향력을 확대해 온 결과, 인테리어와 건설 업계에서 다양한 협업 제안이 쇄도하고 있다”라며 “이사, 결혼 등 새로운 출발을 앞둔 고객을 대상으로 힐스테이트와 함께 공간에 취향을 더할 수 있는 다양한 이구홈 브랜드를 선보일 수 있을 것으로 기대한다”라고 설명했다.

