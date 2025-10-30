에잇세컨즈, 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 2차 협업 상품 공개

삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 2차 협업 상품을 공개하고, 내달 7일부터 19일까지 서울 성수동에서 팝업 스토어를 운영한다.

에잇세컨즈 X 케이팝 데몬 헌터스 협업 상품 화보. 에잇세컨즈 제공

‘케데헌’은 대한민국을 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기를 다룬 넷플릭스 애니메이션 영화다. 역대 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화 1위에 올랐을 정도로 세계적으로 큰 인기를 끌고 있다.

에잇세컨즈는 K-패션 선도 브랜드 이미지를 각인하고자 이번 협업을 진행했다. 회사 측은 작품 속 걸그룹 ‘헌트릭스’와 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 의상에서 영감을 받은 디자인을 선보이고, 두 아이돌 팬들이 열광할 라인업을 기획했다.

앞서 출시한 1차 상품 대부분 의류 상품이 품절되며 큰 인기를 끌었다. ‘헌트릭스’ 캐릭터 그래픽을 귀엽게 표현한 크롭 티셔츠, ‘사자 보이즈’의 ‘소다팝’ 무대 속 청량한 에너지를 담은 반소매 티셔츠 등이 고객들의 높은 관심을 받았다.

2차 상품은 다양한 품목과 스타일로 구성됐다. 헌트릭스와 사자 보이즈 패션 스타일을 반영한 의류가 대표적이다. 롱 코트, 쇼트 패딩, 가죽 데님과 스커트, 아가일 니트, 체크 셔츠 등으로 상품을 꾸렸다. ‘헌트릭스 로고 코튼 숄더백’, ‘사자 보이즈 볼캡 키링’ 등 액세서리도 선보였다.

팬들이 손쉽게 구매할 만한 액세서리도 선보인다. ‘헌트릭스’ 로고 코튼 숄더백, ‘사자 보이즈’ 볼캡 키링 뿐만 아니라, 한국적인 모티브를 담은 노리개 키링, 복조리 가방, 자개 디자인의 양말 박스도 나온다.

협업을 기념해 오는 11월 7일부터 19일까지 서울 성수동 스테이지35에서 팝업스토어를 운영할 예정이다. 이 팝업스토어에서는 헌트릭스와 사자 보이즈의 콘서트장과 방 등 작품 속 주요 장소를 생생하게 구현할 계획이다.

고희진 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장(부사장)은 “2차 협업 상품은 케이팝 데몬 헌터스 속 주인공의 패션 스타일을 감각적으로 재현하는 것에 집중했다”며 “작품의 세계관을 현실로 구현한 팝업 스토어도 마련해 팬들에게 몰입감 있는 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

