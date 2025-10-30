관세·희토류 주고 받고… 美·中 갈등 일단 봉합

中 희토류 수출 통제 1년간 유예
대두 등 美 농산물 즉시 구매키로
美 펜타닐 관세 20→10%로 낮춰
트럼프 내년 4월 방중 뒤 習 답방
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 2기 첫 정상회담을 갖고 중국의 희토류 수출통제 유예와 미국의 대중국 관세 10%포인트 인하 등에 합의했다. 희토류 수출통제 강화와 100% 추가 관세 부과로 거세게 맞붙으며 한때 회담 불발론까지 거론됐으나 양국 정상은 파국을 피했다.
트럼프 대통령은 30일 부산 김해공군기지에서 시 주석과 약 1시간 40분 회담한 뒤 귀국길에 올라 전용기 에어포스원 내에서 진행한 약식 기자회견에서 미·중 회담 결과를 밝혔다. 양국 정상이 만난 것은 6년 4개월 만이다.
중국은 희토류 수출통제를 1년간 유예하기로 했는데, 트럼프 대통령은 중국이 유예를 매년 연장할 것으로 예상했다. 트럼프 대통령은 또 중국이 미국으로 유입되는 펜타닐(마약) 전구물질 등을 차단하기 위해 협력하기로 했으며 미국은 중국이 마약 유입 차단에 협조하지 않는다며 부과해온 이른바 ‘펜타닐 관세’를 종전 20%에서 10%로 낮췄다고 설명했다. 이에 따라 평균 57%던 대중 관세는 47%로 낮아졌다. 중국은 대두 등 미국산 농산물을 즉시 구매하기로 했다. 트럼프 대통령은 내년 4월 중국을 방문할 예정이며, 이후에는 시 주석이 플로리다주 팜비치나 워싱턴으로 올 계획이라고 언급했다.
트럼프 대통령은 내달 중순 만료되는 미·중 간 ‘초고율 관세 유예’ 기간의 재연장 문제에 합의했는지는 언급하지 않았다. 양국은 올해 초 서로에게 100%가 넘는 초고율 관세(미국은 중국에 145%, 중국은 미국에 125%)를 부과하다가 현재 유예 합의를 거듭하고 있다.
중국 관영 신화통신은 시 주석이 정상회담에서 “(미·중 양국이) 상호보복의 악순환에 빠져서는 안 된다. 평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화하고, 문제 목록을 계속 줄여나갈 수 있다”고 말했다고 전했다. 신화통신은 양국 정상이 경제 및 무역, 에너지 등 분야에서 협력을 강화하고 인문 교류를 촉진하기로 합의했다고 덧붙였다.
트럼프 대통령이 취임한 지 9개월여가 지나 열린 회담에서 미·중은 확전을 피하게 됐다. 완벽한 무역 협상은 이뤄지지 않았지만 갈등을 관리하고 숨고르기를 하면서 양 정상 간의 대화를 이어나가겠다는 뜻이다. 양국 모두 통상 분야에서의 ‘치킨 게임’이 양국 경제에 미칠 영향을 우려했다는 평가가 나온다. 또 트럼프 2기에도 미·중 전략경쟁은 계속되지만 시 주석과의 대화를 이어나가겠다는 뜻으로도 볼 수 있다.
