“美, 최우방 英에도 안준 기술 제공” [2025 경주 에이펙-트럼프, 韓 핵잠 승인]

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인했다고 밝히자 외신들은 최우방인 영국 등에도 주지 않던 민감한 기술을 제공하기로 한 것이라고 평가했다. 중국이나 북한을 자극할 수 있다는 전망도 나왔다.



AP통신은 이날 트럼프 대통령의 발표 내용과 관련해 “미국 핵잠수함 기술은 미군이 보유한 가장 민감하고 철저히 보호돼온 기술”이라며 “가까운 동맹인 영국, 호주와 체결한 핵잠수함 협정에서조차 직접 기술 이전 내용은 포함되지 않았다”고 보도했다. 또 이날 발표가 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 앞두고 나온 데 주목했다. 핵잠수함 보유국인 중국, 지난 3월 건조에 돌입했다고 밝힌 북한 등을 겨냥한 발표일 가능성을 제기한 것이다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 대통령실 제공

미 정치전문매체 폴리티코는 “한국이 핵잠수함 능력을 추구하는 것은 인도태평양 지역에서 군사적 영향력을 점점 확대하는 중국에 대한 불안감, 북한의 위협 증대에 대한 경계심을 반영한다”고 풀이했다. 이어 “한국의 핵잠수함 보유 의지는 자국의 핵무기 보유를 모색하는 방향으로 다가가고 있다는 우려를 부추길 가능성이 높다”고 짚었다.



다카이치 사나에 일본 내각이 핵잠수함 보유를 추진하는 가운데 일본 매체들도 이 소식을 비중 있게 보도했다.



마이니치신문은 “핵잠수함은 디젤 엔진 잠수함보다 잠항 시간이 압도적으로 길어 적에게 탐지되기 어렵다”며 “(한국은) 북한의 핵 고도화가 진행되는 가운데 전 세계에서도 보유국이 많지 않은 핵잠수함을 보유해 국민의 안심감을 높이려는 의도가 있는 것으로 보인다”고 전했다. 산케이신문은 핵잠수함 개발·보유는 한국 보수·진보 진영을 불문하고 역대 정권에서 검토됐지만 좌절이 거듭됐던 사안이라며 “미·중 대립 격화 속에서 이재명 정권이 미군 부담의 경감을 내세워 ‘비원 성취’를 도모했다”고 해설했다.



요미우리신문은 한국 핵잠수함이 “핵무기가 아닌 재래식 무기를 갖춘 핵잠수함이 될 전망”이라며 미국이 이를 승인한 것은 대미 투자의 대가라고 평가했다.



일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례브리핑에서 “일본 안보환경에 미치는 영향도 포함해, 국민 생명이나 삶을 지키기 위해 무엇이 필요한지 등을 검토해 향후 방위력에 관한 논의를 할 것”이라고 밝혔다.

