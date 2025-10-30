“낮 1시 정상회담 직전 극적으로 합의” [2025 경주 에이펙-한·미 관세협상 타결]

29일 경주에서 열린 한·미 정상회담을 통해 타결된 한·미 관세협상은 전날 밤까지도 타결이 불확실한 상황이었으나 정상회담 직전 극적인 합의가 이뤄진 것으로 전해졌다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 30일 “28일 밤까지만 해도 (관세협상 타결을) 낙관할 수 없는 상황이었다. 그런데 29일 점심쯤 (투자) 한도 같은 문제가 합의됐다”고 밝혔다. 한·미 양측은 정상회담 직전까지도 계속해서 협상을 이어갔으나 우리 외환시장에 미칠 영향을 최소화하기 위한 안전장치 등에 관한 이견이 좁혀지지 않아 최종 합의에 이르지 못하고 있었던 것으로 알려졌다. 이 수석은 “연간 (투자) 한도를 어떻게 할 것이냐 하는 문제가 끝까지 남아 있었다”고 말했다. 그러다 오후 1시로 예정됐던 한·미 정상회담 직전 미국 측이 투자 한도 문제와 관련해 우리 정부의 주장을 일부 수용하면서 양국 협상 실무진 사이에 극적으로 합의가 이뤄진 것으로 전해졌다.

“와우! 위대한 정상회담” 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한·미 정상회담에 앞서 작성한 방명록. ‘아, 위대한 정상회담의 아름다운 시작이다. 감사하다(Wow! Such a beautiful opening to a great meeting. Thank you)’라고 적혀 있다.

대통령실은 비상식적 요구에 타협하지 않는 협상 자세를 이번 관세협상 타결의 긍정적 요인으로 보는 분위기다. 이 같은 협상단의 협상 자세 배경에는 ‘국익 중심의 상식적인 합의를 해야 한다’는 이재명 대통령의 확고한 신념이 있었던 것으로 전해진다. 이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 한·미 정상회담 소회를 담은 글을 올리고 한·미 관세협상에 대해 “아주 멋지고 아름다운 협상이었다”고 평가했다.



수차례 미국을 오가며 이번 협상을 이끈 김 장관의 활약도 눈에 띈다. 트럼프 대통령은 김 장관을 “아주 까다로운 협상가”라고 지칭하며 상대국 실무자인 김 장관의 협상가로서의 면모를 인정한 것으로 풀이된다.

