서범수 “李대통령 생가터 관광 사업, 대통령이 명확하게 잘라야”

국민의힘 서범수 의원이 30일 윤호중 행정안전부 장관에게 “이재명 대통령 생가터 관광 사업의 전면 재검토가 필요하다”며 “대통령실에 건의해 달라”고 촉구했다.

서 의원은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에 참석한 윤 장관을 상대로 안동시가 추진 중인 이재명 대통령 생가터 관광 사업과 관련해 질의하며 이같이 말했다.

국민의힘 서범수 의원. 연합뉴스

현재 안동시는 예안면 도촌리에 위치한 이 대통령 생가터를 지자체 예산을 투입해 관광자원화 하는 사업을 추진 중이다. 시는 지난 7월 행안부에 생가터에 설치할 이 대통령 포토존에 대한 업무 협의를 요청했고, 행안부는 대통령실과 직접 소통하라고 답변했다.

이에 대통령실에 생가터 사업과 관련한 안동시의 업무 협의 요청 공문이 발송됐고, 대통령실은 이달 초 유선상으로 ‘안동시가 자체 판단해 사업을 시행하라’고 답한 것으로 전해졌다.

서 의원은 “대통령실에서 (이 대통령 포토존) 사진은 홈페이지 사진을 활용하라고 하고, 사업은 시가 판단해서 하라고 했다”며 “불감청고소원(不敢請固所願), ‘감히 청하지는 못해도 바라던바’라는 식의 답변”이라고 꼬집었다.

이어 2017년 문재인 당시 대통령이 직접 자신의 생가 복원 사업에 제동을 걸었던 사례를 언급했다. 문 대통령은 당시 취임 초기부터 거제시가 생가 복원 사업을 추진하자 “대선이 끝난 지 얼마나 됐다고 이런 이야기가 나오는지 모르겠다”며 강한 우려를 표명했고, 결국 거제시가 사업을 보류한 바 있다.

서 의원은 “안동시에서 대통령실에 물었을 때 대통령이 명확하게 안 자르니 지자체에서 (사업을 추진)하는 것”이라며 “문 대통령 말씀처럼 대통령실이 발표를 먼저 해야 안동시도 이 사업을 접을 것 아닌가. 윤 장관이 대통령실에 건의해 안동시가 전면적인 재검토를 하도록 해달라”고 말했다.

윤 장관은 “대통령실에서 관여할 수 있는 일인지 모르겠다”고 답했다.

