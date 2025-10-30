트럼프, 李에 인장 찍힌 야구공 선물…“양국 깊은 문화적 유대 상징”

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 한·미 정상회담을 계기로 이재명 대통령에게 야구 배트 및 야구공을 선물했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일 경북 경주박물관에서 정상회담을 앞두고 트럼프 굿즈 전시품을 관람하며 대화하고 있다. 대통령실 제공

김남준 대통령실 대변인은 30일 “(트럼프 대통령이 선물한) 야구 배트에는 (미국프로야구 메이저리그) 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이, 야구공에는 트럼프 대통령의 인장이 각각 담겼다”고 밝혔다. 김 대변인은 “미국 측은 해당 선물에 대해 미국 선교사들이 처음으로 한국에 야구를 소개한 역사에서 비롯된 한·미 양국의 깊은 문화적 유대와 공동의 가치를 상징한다고 전했다”고 설명했다.

이 대통령은 전날 한·미 정상회담에 앞서 황금빛 장식품을 선호하는 트럼프 대통령의 성향을 고려해 특별 제작한 ‘천마총 금관 모형’을 선물하고, 미 대통령 중 처음으로 한국 최고 훈장인 ‘무궁화대훈장’을 수여했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 한·미 정상회담을 계기로 이재명 대통령에게 선물한 야구 배트 및 야구공. 대통령실 제공

트럼프 대통령은 천마총 금관 모형과 무궁화대훈장을 받고 각별히 기뻐하는 모습을 보였다고 김 대변인은 전했다. 김 대변인은 이날 브리핑에서 “원래 그 선물들을 별도로 외교부가 미국에 전달할 예정이었는데, 트럼프 대통령이 에어포스원(미 대통령 전용기)에 직접 싣고 가겠다고 해서 그게 가능한지 급히 우리 측에 요청하기도 했다”며 “오벌오피스(미 대통령 집무실) 내에 어디 둘지도 이미 정해놨다는 얘기도 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 1박2일간 국빈 방한해 한·미 정상회담과 미·중 정상회담 등을 마치고 이날 오후 출국했다.

