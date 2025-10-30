시진핑 "美中, 경제무역 공감대 형성…상호보복 악순환 안돼"

시진핑 중국 국가주석이 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "양국은 깊이 있는 의견 교환을 통해 경제무역 문제 해결에 대한 공감대를 형성했다"면서 협력을 통한 장기적 이익의 중요성을 역설했다.



중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 트럼프 대통령과의 미중 정상회담에서 "(미중 양국은) 장기적 이익이라는 '큰 계산'을 해야 하고, 상호 보복의 악순환에 빠져서는 안 된다"면서 "평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화할 수 있으며, 문제 목록은 줄이고 협력 목록은 늘려 나갈 수 있다"고 말했다.

또한 "후속 작업을 조속히 세분화하고 확정해 합의를 잘 유지·실행하고, 실질적 성과로 중미 양국과 세계 경제에 '안정제(定心丸)'를 제공해야 한다"면서 "경제무역은 지속해서 중미 관계의 균형추(壓艙石)이자 추진기가 돼야 하며, 걸림돌이나 충돌점이 돼서는 안된다"고 주장했다.



시 주석은 이어 중국 경제를 '넓은 바다'라고 표현하며, 규모와 탄력성·잠재력이 모두 크며 다양한 위험과 도전에 대응할 자신과 능력이 있다고 자신했다.



그러면서 "70여년간 우리는 '하나의 청사진'을 끝까지 그려 세대를 이어가며 일해왔다"면서 "누구에게 도전하거나 누구를 대체하려 하지 않았고, 자기 일을 잘 처리해 세계 각국과 발전 기회를 공유하는 데 집중했다"고 강조했다.



이어 "중국은 개혁을 전면적으로 심화하고, 대외 개방을 확대할 것"이라며 "이는 중미 협력에 더 넓은 공간을 열어줄 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.



이밖에 시 주석은 양국이 불법 이민과 통신사기 근절, 자금세탁 방지, AI와 전염병 대응 등 분야에서 대화와 교류를 강화해 상호 이익이 되는 협력을 진행해야 한다고 설명했다.



신화통신은 중국을 '위대한 국가'로, 시 주석을 '존경받는 위대한 지도자이자 오랜 친구"라고 표현한 트럼프 대통령의 발언도 소개했다.



보도에 따르면 트럼프 대통령은 이 자리에서 "미중 관계는 항상 좋았으며, 앞으로 더 좋아질 것"이라면서 "중국과 미국의 미래가 더욱 아름답기를 바란다"고 말했다.



그는 이어 "중국은 미국의 가장 큰 파트너이고, 두 나라가 손을 맞잡으면 세계에서 많은 일을 할 수 있다"면서 "앞으로 미중 협력은 더 큰 성과를 이룰 것"이라고 역설했다.



신화통신에 따르면 양국 정상은 이날 회담에서 경제 및 무역, 에너지 등 분야에서 협력을 강화하고 인문 교류를 촉진하기로 합의했다.



신화통신은 이어 미중 정상이 정기적인 교류를 유지하는 데 동의했으며, 트럼프 대통령이 내년 초 중국을 방문하고 시 주석을 미국에 초청하기를 기대하고 있다고 전했다.



한편, 신화통신이 이날 보도한 발표에는 트럼프 대통령이 앞서 약식 기자회견을 통해 소개한 중국 측의 대두 수입 즉시 재개와 희토류 수출 통제 유예, 미국 측의 펜타닐 관세 10% 인하 등의 내용은 들어있지 않았다.

<연합>

