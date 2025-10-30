LG전자, APEC 부대행사로 글로벌 장애 청소년 IT 챌린지 개최

LG전자는 지난 29일부터 사흘간 울산광역시 동구에 위치한 호텔현대 바이 라한 울산에서 2025 글로벌장애청소년IT챌린지(이하 GITC) 본선 대회를 진행한다고 30일 밝혔다.

LG전자가 개최한 '2025 글로벌장애청소년IT챌린지' 본선 대회에서 참가자들이 자율주행차 프로그래밍 능력을 평가하는 'eCreative_Smart Car' 종목에 참가 중인 모습.LG전자 제공

GITC는 세계 장애청소년들의 IT 활용능력을 높여 사회 진출을 돕는 취지에서 지난 2011년부터 진행돼 온 세계 유일 장애청소년 국제 IT 대회다. LG, 보건복지부, 외교부가 주최하고 LG전자, GITC 조직위원회 등이 주관한다.

참가국은 한국, 중국 등 아시아 국가를 넘어 중동, 아프리카 등으로 확대되고 있다. 올해까지 14년간 40개국 4500여 명 장애청소년이 참여했다.

특히 올해는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 부대행사이자 부대행사 중 유일한 장애인 관련 행사로 진행된다. 16개 국가에서 예선을 거쳐 선발된 지체∙시각∙청각∙발달장애 청소년 92명이 참가했다.

대회에 참가한 청소년들은 △인공지능(AI) 기반 정보검색과 문서 작업 등을 다루는 eCombination 챌린지 총 4개 종목에서 실력을 겨뤘다. 시범 종목으로 AI를 활용한 반응형 게임을 제작하는 코딩 능력 챌린지도 처음으로 열렸다.

참가자들은 대회 기간 중 K-팝 공연, 한복 착용, 전통놀이 체험 등 한국 문화도 체험했다.

GITC는 그간 대회에 참가했던 장애 청소년들이 IT 관련 분야로 진학하거나 취업에 성공하며, 이들의 사회 진출을 돕는 발판 역할을 하고 있다.

지난 2014년 GITC에 참가한 지체 장애인 토나 씨는 당시 참가했던 팀원들과 함께 모두 공무원으로 채용돼 근무 중이며, 2015년 대회에서 글로벌 IT리더로 선정된 시각 장애인 파라무디타야 씨는 현재 인도네시아 관광창조경제부에서 IT 개발자로 근무하고 있다.

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “GITC를 통해 IT 분야에 꿈 가진 청소년들이 장애를 딛고 사회에 진출하며 세상과 소통할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지