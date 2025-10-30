서울시, 용산 나진상가 19·20동 부지 개발계획 확정…28층 랜드마크 조성 [오늘, 특별시]

용산전자상가 일대가 미래 신산업 혁신거점으로 탈바꿈할 전망이다.

서울시는 전날 제5차 도시·건축공동위원회 수권분과위원회에서 ‘용산전자상가지구 나진19·20동 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정(안)·특별계획구역10 세부개발계획 결정(안)’을 수정가결했다고 30일 밝혔다.

용산전자상가지구 특별계획구역10 개발 조감도. 서울시 제공

이번 계획 결정으로 대상지에는 지상28층 규모(연면적 9만6708㎡, 용적률 1000%)의 신산업용도(AI․ICT 등) 업무시설과 문화및집회시설(갤러리) 등이 들어설 예정이다. 건축물의 1층부터 옥상까지 입체적으로 조성되는 공중공원과 저층부 개방공간 및 녹지공간을 확보하여 주민들의 휴식과 여가 공간으로 활용할 계획이다.

사업시행자가 공공기여하는 공공시설 등 설치비용 약 724억원은 향후 서울시의 균형발전 및 정책사업에 투입될 예정이다, 시는 내년 상반기 건축 인허가 절차가 추진될 것으로 전망했다.

용산전자상가 일대는 나진상가10·11동(특별계획구역4), 12·13동(특별계획구역5), 14동(특별계획구역6), 15동(특별계획구역7) 17·18동(특별계획구역8)에 이어 이번 나진상가 19·20동(특별계획구역10)까지 총 11개 사업구역 중 절반이 넘는 6개 사업구역의 개발계획이 구체화됐다. 또 개발계획 수립을 준비하고 있는 2개 구역을 포함해 총 11개 사업구역 중 8개 구역이 개발사업을 추진하고 있다.

개발계획이 확정된 6개 구역에는 업무시설 7개 동과 오피스텔 1개 동이 연면적 44만㎡ 규모로 조성될 예정으로, 향후 이 지역이 용산국제업무지구와 연계한 신산업 업무단지로 탈바꿈하여 서울의 미래도심으로 위상이 강화될 것으로 예상된다.

보훈회관, 공영주차장, 공공시설 설치비용 등 다양한 공공기여를 통하여 공공성을 확보하고, 실내 개방공간 6개소(약 3900㎡), 공개공지 9개소(약 5600㎡) 등 사계절 이용 가능한 도심 속 휴게공간도 함께 조성할 계획이다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 “금번 세부개발계획 결정을 비롯해 용산전자상가 일대의 개발 청사진이 순차적으로 완성돼 가고 있다”며 “앞으로 이 지역이 서울의 도시경쟁력을 강화하는 신산업 혁신거점으로 거듭날 것으로 기대된다”고 말했다.

