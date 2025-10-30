김유정 "김도훈과 열애설, 3분 내내 웃었다"

배우 김유정이 김도훈과 열애설을 해명했다.

김유정은 30일 서울 용산동 CGV아이파크몰점에서 열린 티빙 '친애하는 X' 제작발표회에서 "(기사를 보고 김도훈과) 바로 통화했다. 부산 스케줄 끝나고 막 흩어진 상황이었는데, 통화하자마자 3분 내내 웃었다"며 "감독님과도 얘기 하면서 많이 웃었다. 우리 입장에선 그만큼 관심을 주는 것이기 때문에 작품이 잘됐으면 좋겠다"고 바랐다.

김유정(왼쪽), 김도훈. 뉴시스

이응복 PD는 "내가 좀 더 사진을 제공할 의향이 있다. 지난 번에도 사진 몇 장을 확보했다"며 농담했다. 김영대는 "난 진짜 아무것도 몰랐다. 심지어 TMI이긴 한데, 난 단체 여행에 못 갔다"면서 "(김유정과 김도훈 열애설이) 진짜인지, 가짜인지 전화해서 물어보기도 했다. '진짜야?'라고 했더니 '아니'라고 하더라"며 웃었다.

김유정과 김도훈은 5월 열애설에 휩싸였다. 온라인 커뮤니티에 두 사람이 베트남 나트랑 여행 간 사진이 올라왔다. 양측은 "열애설은 사실이 아니"라며 "둘만 간 게 아니다. 친애하는 X 촬영이 끝나고 시간 맞는 사람끼리 다녀온 MT"라고 해명했다.

이 드라마는 살아내기 위해 가면을 쓴 배우 '백아진'(김유정)과 그를 구원하고자 지옥을 선택한 '윤준서'(김영대)의 멜로 스릴러다. 김도훈은 아진 조력자 '김재오'를, 이열음은 아진 라이벌 '레나'를 맡는다. '스위트홈' 시즌1~3(2020~2024) 이응복 PD가 연출한다. 박소현 PD도 힘을 싣는다. 동명 웹툰이 원작이며, '드라마스페셜-극야'(2023) 최자원 작가가 쓴다. 다음 달 6일 오후 6시 1·2회 공개.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지