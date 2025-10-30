충남도의회, 홍성·예산 행정통합 방안 모색

충남도의회가 도청 소재지인 내포신도시를 중심으로 생활권을 공유하는 홍성군과 예산군의 행정통합 추진을 모색한다.
충남도의회 ‘기초단위 행정통합 방안 모색 연구모임(대표 이상근 의원)’은 30일 도의회 회의실에서 발족식과 연구용역 착수보고회를 열었다.
두 지역의 통합 필요성이 제기되는 가운데, 지역 여건에 맞는 효율적인 행정통합을 위한 논의의 시작이라는 점에서 관심을 모은다.
이날 회의에는 연구모임 대표인 이상근 의원(홍성1·국민의힘)을 비롯해 김응규 의원(아산2·국민의힘) 등 연구모임 회원과 관계 공무원, 연구용역 수행 연구진 등이 참석했다.
연구용역은 입법정책연구원 이재일 박사가 수행하며, ‘홍성·예산 행정통합 타당성 검토 및 실행 방안’을 주제로 첫 보고가 진행됐다.
이 박사는 “도청소재지인 홍성군과 예산군은 내포신도시를 중심으로 하나의 생활권을 형성하고 있지만 인구 감소와 고령화 등 지방소멸 위기에 직면해 있다”며 “국내외 행정통합 사례를 분석해 두 지역의 특성을 반영한 맞춤형 통합 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.
연구모임은 이번 착수보고회를 시작으로 매월 정례회의를 열어 현장 중심의 심층 논의를 이어갈 계획이다.
특히 행정 효율성과 재정 여건, 지역 정체성 등 다양한 요인을 종합적으로 검토해 실질적 정책 대안을 마련한다는 방침이다.
이상근 의원은 “행정의 효율성 강화와 지역 경쟁력 제고가 절실한 시점에서, 충남이 선도적 통합 모델을 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”며 “홍성·예산 통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라 지역 발전과 행정 혁신을 함께 이끌 전략적 선택이 될 것”이라고 강조했다.
