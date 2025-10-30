與, 관세합의에 "역사적 업적…두마리 토끼 다잡은 천재적 협상"

더불어민주당은 30일 한미가 정상회담을 계기로 관세협상 세부 내용에 대해 전격 합의한 점을 높이 평가하며 국회 차원의 후속 지원을 다짐했다.

정청래 더불어민주당 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 12.29 여객기 참사 유가족협의회 면담에서 사진촬영을 하고 있다. 뉴스1

정청래 대표는 이날 페이스북을 통해 한미 관세협상과 관련, "베스트 오브 베스트(최고 중의 최고)다. 현금 선불이라는 악조건의 위기를 최대의 기회로 반전시켰다"며 "외교 협상의 모범으로 기록될 만한 역사적 업적"이라고 밝혔다.



정 대표는 미국의 한국 핵 추진 잠수함 승인에 대해서도 "이재명 대통령이 매우 논리적으로 트럼프 대통령을 설득한 쾌거다. 이 대통령은 참으로 똑똑한 협상가"라며 "한미관계의 새 지평을 열었다"고 말했다.



김병기 원내대표는 이날 국정감사 대책회의에서 "한미 관세 협상의 성공적 타결을 진심으로 환영한다. 훌륭한 결과"라며 "이재명 정부가 오랜 시간 치밀하게 준비하고 성실히 협상한 결과"라고 평가했다.



그러면서 "이 대통령이 트럼프 대통령에게 핵 추진 잠수함의 연료 공급을 요청한 것은 (핵) 비확산 원칙을 지키면서도 한미 동맹을 한 단계 더 발전시키는 가장 현실적이고 이상적인 방향"이라며 "세계적 수준인 우리 원자력 기술 운영 경험과 잠수함 건조 능력이 결합한다면 국방 안보와 미래 산업 모두에서 새로운 도약의 문이 열릴 것"이라고 밝혔다.



전현희 최고위원은 페이스북을 통해 "'외교 천재' 이 대통령의 국익 중심 한미 관세 협상 합의를 크게 환영한다"며 "경제와 안보, 두 마리 토끼를 모두 잡은 천재적인 협상"이라고 극찬했다.



한준호 최고위원도 "미국에 투자한 우리 측도 투자의 성과를 함께 배분받기에 양국의 경제와 산업이 동반성장하는 모멘텀이 될 것"이라며 "이재명 정부의 국익 중심 실용 외교가 거둔 놀라운 성과"라고 평가했다.



김병주 최고위원은 "미국의 핵추진 잠수함 건조 승인은 대한민국의 숙원 사업이자, 굳건한 한미동맹의 신뢰가 만들어 낸 위대한 결실"이라며 "대한민국 자주국방의 새로운 이정표를 세웠다"고 호평했다.



이언주 최고위원 역시 "완강한 트럼프 정부를 상대로 우리 정부가 얻어낼 수 있는 최대치를 고수했다고 생각한다"고 말했다.



민주당은 앞으로 국회에서 협상 결과를 지원하기 위해 초당적 협력이 필요하다고 강조했다.



이 대통령이 조만간 여야 대표를 초청해 협상 타결 내용을 설명하며 국회에 협조를 구하지 않겠느냐는 관측도 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에 앞서 방명록을 작성하고 있다. 오른쪽은 이재명 대통령. 대통령실 제공

문금주 원내대변인은 회의 후 기자들과 만나 "관세협상 후속 조치를 국회에서 특별법 형태로 할지, 비준 형태로 할지 논의해 봐야겠다"며 "대통령께서 여야 대표를 불러 협조를 구하는 과정이 이번에도 있지 않을까 생각한다"고 말했다.



백승아 원내대변인은 논평에서 "이제는 국회가 국익과 경제 성장을 위해 함께 힘을 모아야 할 때"라며 "모든 정당이 정쟁보다는 초당적 협력을 나설 것을 촉구한다"고 밝혔다.



한편 범여권 성향인 조국혁신당의 조국 비상대책위원장은 "이 대통령의 지도력으로 미국의 불공정·불평등한 '전액 현금·선불 투자' 요구를 뚫어냈다. 혁신당은 국회가 정부를 뒷받침할 수 있도록 초당적 협력을 견인하겠다"는 입장문을 냈다.



그러면서 "다만 핵 추진 잠수함 활동 영역은 한반도 인근으로 제한해 중국과의 직접 충돌을 최소화하는 노력도 필요하다"고 덧붙였다.



진보당 윤종오 원내대표는 "연 200억 달러 분할 납부라 하더라도 강도적 약탈임에는 변함이 없다"며 "많은 국민이 속도에 쫓겨 국익을 희생시키는 것이 아닌지 우려했는데 걱정이 현실이 됐다"고 비판했다.

