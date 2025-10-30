계명문화대학, ‘2025 월드셰프 컬리너리 컵 코리아’ 대회 전원 입상

계명문화대학교는 호텔조리과 학생들이 지난 25일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2025 월드 셰프 컬리너리컵 코리아’에서 농림축산식품부 장관상과 3코스 양식 라이브 부문 금상을 받았다고 30일 밝혔다.

루마니아·인도·베트남·인도네시아·터키·태국 등 6개국의 마스터셰프들이 심사위원으로 참여해 국제적 기준에 따른 엄정한 평가가 진행됐다.

'2025 월드셰프 컬리너리 컵 코리아'에 참가해 수상한 호텔조리과 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 계명문화대학교 제공

호텔조리과는 오주형·이형민·강도훈·채희성씨가 출전해 탁월한 조리 실력과 창의성을 인정받아 농림축산식품부 장관상과 금상을 수상했다. 외국인 유학생과 성인학습자가 한 팀을 이뤄 베트남·몽골·우크라이나 전통 요리를 선보여 국제 심사위원단으로부터 높은 평가를 받아 경기도의회의장상을 수상했다. 이외에도 참가한 모든 학생이 상을 받으며 실력을 입증했다.

이번 대회는 ‘호텔·관광 식음료 박람회(HTFE SUWON)’와 연계해 열려 단순한 요리대회를 넘어 글로벌 식문화 교류의 장으로 주목받았다. 이 대학 호텔조리과는 2026학년도부터 ‘호텔외식조리학부 호텔조리전공’으로 확대 개편해 외식 창업 교육과정을 강화할 예정이다.

장상준 호텔조리과 학과장은 “학생들과 교수가 2개월여 동안 하나의 팀으로 준비한 결과 좋은 성과를 거둘 수 있었다”며 “지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업을 통해 학생들이 국제대회를 경험하며 큰 자신감을 얻었다”고 말했다.

