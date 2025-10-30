충남도 청년 창업·창직 지원사업 힘입어 청년들 지역에 속속 정착

충청남도가 추진 중인 ‘청년 창업·창직 지원사업’에 힙입어 청년들이 지역에서 속속 정착하는 가시적 성과를 내고 있다.

생활밀착형 아이템부터 첨단기술 기반 창업까지, 청년들의 창의적 도전이 충남 곳곳에서 새로운 변화를 일으키고 있다.

청년 창업·창직을 성공적으로 이어가고 있는 두 청년의 사례를 소개한다.

홍성군에서 베이커리 ‘크림하우스’를 운영 중인 이정해(33)씨.

◇한 번 먹어도 기억에 남는 맛, 홍성 ‘크림하우스’

홍성군에서 베이커리 ‘크림하우스’를 운영 중인 이정해(33)씨는 매일 아침 구워지는 따끈한 소금빵 냄새로 하루를 시작한다.

치위생학을 전공했던 그는 전혀 다른 길인 제과 창업에 도전했는데 지역민들의 반응이 따뜻하다.

“커피와 디저트로 사람들에게 행복을 전할 수 있다는 점이 매력적이었어요” 예산이 고향인 그는 도시 대신 도청이전 신도시인 내포를 창업지로 선택했다.

“젊은 세대가 지역을 바꿀 수 있다고 믿었어요. 모두가 도시로 갈 때, 내포에서도 성공할 수 있다는 걸 보여주고 싶었습니다.”

이 씨는 충남도의 ‘청년 창업·창직 지원사업’을 통해 사업화 지원금 500만원, 신용보증 1000만원, 10회 컨설팅 지원을 받아 브랜드를 구축했다. 이 지원이 지금까지 가게를 유지하고 성장시킬 수 있는 소중한 밑천이 됐다.

초기에는 베이글로 시작했지만 현재는 소금빵과 과일 파블로바 등으로 제품군을 확장해 고객층을 넓혔다. 매출은 창업 초기 월 800만원 수준에서 2~3배 이상 성장하며, 매년 20~30%씩 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.

현재 크림하우스에는 청년 직원 3명이 근무 중이며, 내년에는 생산 인력 추가 채용도 계획 중이다.

◇ AI·유연센서로 설비 이상 실시간 감지, ‘리나솔루션’

천안에서 산업안전 기술 스타트업 ‘리나솔루션’을 운영 중인 유형민(36)씨는 한국기술교육대학교 교수로 재직하며 센서 및 액추에이터 응용 기술을 연구해왔다. 산업현장의 기술적 한계를 직접 목격한 그는 ‘안전하고 효율적인 산업현장 구축’을 목표로 2022년 창업했다.

리나솔루션은 유연(flexible) 음향방출(AE)센서 기반 실시간 모니터링 시스템에 AI 기반 이상 감지·예지보전(PHM) 기술을 결합해, 설비의 미세한 이상 신호를 감지하고 고장을 사전에 예측하는 고도화된 진단 체계를 구현했다.

유 씨는 “산업안전 분야는 기술력만으로 진입하기 어려워 테스트 환경과 신뢰 형성에 많은 시간이 필요했다”며 “자금, 인력, 연구개발을 동시에 해결해야 하는 도전의 연속이었다”고 말했다.

그는 2024년 ‘청년 창업·창직 지원사업’에 참여해 1600만원의 사업화 자금을 지원받았다. 이를 활용해 IoT 센서 프로토타입을 개발했고 회계 및 경영 관리 컨설팅을 통해 경영 시스템도 고도화했다.

리나솔루션은 2023년 매출 3500만 원에서 2024년 9000만 원으로 성장했다. 2025년에는 10월 현재 8000만원을 매출을 기록했으며, 연말 기준 1억~1억5000만원 규모의 성과가 예상된다.

최근 삼영화학, 롯데케미칼, 현대오일뱅크, 동원시스템즈 등과 실증 프로젝트를 진행하며 기술력을 인정받고 있다.

유 씨는 “기술 고도화와 사업 확장을 위해 청년 연구개발 인력 중심으로 인재 채용을 확대할 계획”이라며,

“대기업과 스타트업이 ‘실증-조달-확산’으로 이어지는 협력 체계가 더 활성화된다면 충남이 기술 기반 창업의 중심지가 될 수 있을 것”이라고 전망했다.

충남도 남성연 청년정책관은 “충남의 청년창업은 단순한 ‘창업 성공’을 넘어 지역과 함께 성장하는 모델로 진화하고 있다”며 “앞으로도 청년들이 안정적으로 사업을 확장할 수 있도록 단계별 지원체계를 강화하고, 창업자 간 네트워킹을 통해 지속 가능한 생태계를 만드는 데 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

