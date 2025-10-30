연수구, 책·사람 하나로… 복합문화공간 송도국제도서관 ‘활짝’

인천 연수구가 책과 문화, 새로운 경험이 공존하는 복합공간을 마련했다. 단순한 독서 공간을 넘어 지역 주민들에게 다채로운 경험을 선사할 송도국제도서관이 활짝 열린 것이다. 연수구는 30일 송도국제도서관 개관식과 함께 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

이곳은 총사업비 496억원을 투입해 8197㎡ 규모로 조성됐다. 지하 1층(주차장)에서 지상 3층으로 지어졌다. 지상은 도서 열람과 체험·전시 공간으로 꾸며졌다. 1층에는 그레이스홀, 리브룸, 국제아트홀, 꿈지음터(어린이 창작실·자료실, 수유실, 북카페) 등이 주민들을 반긴다.

송도국제도서관 외부.

2층의 경우 일반자료실과 아르카디아, 커뮤니티룸, 혜윰 등이 배치됐다. 3층은 일반자료실과 디지털존 등으로 꾸며졌다. 이 건축물은 송도의 새로운 문화 중심지이자 세계적 수준의 설계 공모로 완성했다. 개관 장서 4만4909권을 시작으로 향후 최대 12만권까지 확대할 계획이다.

아울러 최신 ‘RFID(무선주파수 식별)’ 자동화 시스템을 통해 대출·반납이 이뤄진다. 다음달 18일까지 오전 9시∼오후 5시 도서 열람만 가능하며, 이후부터 오후 6시까지 도서 열람 및 대출이 이뤄진다.

송도국제도서관 내부.

운영 시간은 구민들의 의견을 반영해 추후 확정될 예정이다. 이재호 연수구청장은 “여러 세대가 배우고, 이웃들이 만나 교류하며, 삶이 더욱 깊어지는 시간이 이어지길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지