엑소코바이오, ‘RAES 2025’서 ‘ASCE plus’ 홈케어 신제품 선공개

엑소좀 기반 의약품 개발 기업 엑소코바이오는 제4회 ‘재생 에스테틱 엑소좀 서밋 2025(RAES 2025)’에서 스킨케어 브랜드 ‘ASCE plus’의 신제품을 선공개한다고 30일 밝혔다.

다음달 3일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열리는 ‘RAES 2025’는 엑소코바이오가 2022년부터 주최한 세계 최대 규모의 엑소좀 전문 학술행사다.

전 세계 의사·연구자·뷰티 전문가가 참석해 엑소코바이오의 고유 기술 ‘ExoSCRT™’ 기반의 고효능·고순도 엑소좀과 ‘ASCE plus’의 임상 적용 사례, 최신 뷰티 산업 트렌드를 공유하는 글로벌 교류의 장이다.

올해 행사는 총 4개의 세션과 시상식으로 구성된다. 톰 크루즈의 피부 관리 전문가로 알려진 닐람 홈즈, 세계적인 엑소좀 권위자 얀 뢰트발 교수 등이 연사로 참여한다. 특히 엑소코바이오의 스킨케어 브랜드 ‘ASCE plus’의 신제품도 공개될 것으로 알려져 관심이 쏠린다.

엑소코바이오 관계자는 “소비자들이 일상에서도 전문적인 피부 관리 효과를 경험할 수 있도록 차별화된 제품력을 선보이는 데 집중하겠다”고 말했다.

