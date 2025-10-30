아이두젠X폭스바겐 아틀라스와 ‘차박 캠핑존’ 콜라보 전시 운영

프리미엄 아웃도어 브랜드 ‘아이두젠’이 폭스바겐의 대형 SUV 아틀라스와 함께 ‘아틀라스 캠핑존’ 콜라보 전시를 진행한다.

‘아틀라스 캠핑존’은 도심 속 폭스바겐 전시장에서 감성적인 차박, 캠핑 분위기를 경험할 수 있도록 구성된 특별 전시 공간이다. 아이두젠의 대표 라인업인 ‘반타곤 MAX’, ‘반타곤 인피니티’ 및 ‘캠핑용품’ 등을 폭스바겐의 대형 SUV 아틀라스와 함께 전시하여 아이두젠 고유의 프리미엄 감성과 실용적인 디자인을 동시에 선보이며 차량과 함께 일상 속 캠핑의 즐거움을 전달하기 위해 기획됐다.

지난 8월부터 시작해 10월까지 진행 예정이었던 이번 전시 행사는 고객들의 뜨거운 반응으로 12월까지 연장 진행되며, 전국 주요 폭스바겐 전시장(대치, 인천, 구로천왕, 대구, 창원)을 중심으로 운영된다.

폭스바겐 아틀라스는 폭스바겐코리아가 한국에서 최초로 선보인 대형 SUV로, 동급 최대 수준의 차체 크기와 여유로운 공간, 대형 SUV에 요구되는 파워풀한 주행 성능, 풍부한 첨단 편의 및 안전 사양을 모두 갖춰 일상 주행부터 레저 활동까지 다양한 라이프스타일을 충족시키는 모델이다.

아이두젠은 폭스바겐과 함께 진행하는 이번 협업을 통해 도심 속에서도 캠핑 감성을 즐길 수 있는 ‘라이프스타일형 캠핑존’을 제안하며 SUV와 캠핑의 결합을 통해 새로운 아웃도어 경험을 제공할 계획이다.

콜라보 전시장 방문 고객에게는 현장에 비치된 QR코드를 통해 아이두젠 제품 할인 혜택과 SNS방문 인증을 통한 사은품 증정 혜택의 기회를 제공한다. 또한 폭스바겐코리아에서는 10~11월 아틀라스 출고 고객 대상으로 선착순 300명에게 ‘아이두젠닷컴’에서 사용할 수 있는 20만원 적립금을 지급한다.

아이두젠 관계자는 “폭스바겐과의 협업을 통해 캠핑의 즐거움과 자동차 문화가 공존하는 새로운 라이프스타일을 제안하고자 했다”라며 “앞으로도 소비자들이 일상에서 손쉽게 체험할 수 있는 다양한 전시와 이벤트를 통해 브랜드 경험을 강화하겠다”라고 전했다.

한편 아이두젠(대표 남우현)은 국내 차박 및 캠핑 텐트 시장에서 선도적인 입지를 굳히고 있는 1등 브랜드로, 차별화된 기술력과 감각적인 디자인을 바탕으로 ‘감성 캠핑의 정석’ 브랜드로 자리매김했다. 최근에는 아웃도어 라이프스타일 트렌드에 맞춘 제품군으로 라인업을 확장하며, 아마존 등 글로벌 플랫폼을 통해 해외 소비자와의 접점을 넓혀가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지