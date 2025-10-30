"친구랑 놀자" 레고랜드, 연간 회원권 고객과 동반한 1인은 무료

레고랜드 코리아 리조트는 골드 및 플래티넘 등급 연간 이용권 구매 고객을 위한 친구 초청 이벤트를 시작한다고 30일 밝혔다.

이날부터 2026년까지 레고랜드를 온전히 만끽할 수 있는 특별한 연간 이용권도 선보인다.

연간이용권 할인 포스터. 레고랜드 제공

다음달 9일부터 16일까지 방문일 기준 유효한 골드 및 플래티넘 등급 연간 회원권을 가지고 레고랜드를 방문하는 모든 고객들에게는 동반자 1명이 당일 사용할 수 있는 무료입장권이 제공된다.

깊어 가는 가을 시즌을 맞아 친구, 연인 또는 가족과 함께 레고랜드 ‘몬스터 캐슬’ 시즌을 마음껏 즐길 수 있는 절호의 기회다.

이번 이벤트는 올해 연간 이용권 개편 이전 골드 및 플래티넘 등급 구매 고객에 대한 감사의 마음을 담아 기획됐다. 별도 예약 절차 없이 동반인과 즐거운 레고랜드 방문을 계획할 수 있다.

이벤트 기간 중 레고랜드를 함께 방문한 동반인에게도 혜택이 주어진다. 동반인이 레고랜드에서 보낸 멋진 하루에 만족을 느끼고 한 해 동안 모든 시즌을 온전히 경험하기를 원할 경우, 방문 당일에 엘리트 등급 1인 연간 이용권을 10% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.

연간이용권 구매를 계획해 왔던 레고랜드 팬들의 결정에 힘을 실어 줄 특전도 찾아온다. 오늘 10월 30일(목)부터 11월 6일(목) 오후 11시까지 약 1주일의 기간 동안, ‘2026년 특별 연간 이용권’을 한시적으로 선보여 누구나 예약 구매할 수 있다.

여기에 구매일로부터 365일간 사용할 수 있는 통상적인 연간 이용권과 달리, 이 기간 동안만 구매할 수 있는 2026년 특별 연간 이용권은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지의 1년간의 정규 사용 기간에 더해 구매일을 시작으로 2025년 남은 기간도 사용 기간으로 추가된다.

예약 구매 시 최장 14개월 동안 영업일 언제든 레고랜드를 방문해 모든 시설과 이벤트를 자유롭게 즐길 수 있다.

조수연 레고랜드 홍보담당은 "레고랜드 코리아 리조트 연간 이용권 및 2026년 특별 연간 이용권, 그리고 이번 골드 및 플래티넘 등급 연간 이용권 친구 초청 이벤트 등에 대한 자세한 정보 및 구매 방법은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다"고 설명했다.

