한미 협상 타결에 코스피, 4100선 돌파…또 사상 최고치

입력 : 2025-10-30 09:15:26 수정 : 2025-10-30 09:16:12
박윤희 기자 pyh@segye.com

30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 개장 후 코스피는 한때 4,138.94로 장중 역대 최고치를 경신했다. 연합뉴스

코스피 지수가 30일 전일에 이어 또 사상 최고치를 갈아치웠다. 이날 코스피는 한미 관세협상 타결 소식에 힘입어 사상 처음으로 4100선을 돌파했다.

 

한국거래소에 따르면 코스피 지수는 이날 24.8포인트(0.61%) 오른 4105.95에 개장했다.

 

코스닥지수는 1.65포인트(0.18%) 오른 903.24에 개장했지만, 이내 약보합세로 돌아섰다.


