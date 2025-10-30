‘독도 등대’ 낮밤이 모두 담겼네…‘와디즈’에 획기적 상품 떴다

해양수산부 산하 기술·문화 전문기관 한국항로표지기술원은 독도 등대 테마 한정판 변색 미니컵인 ‘독도 한잔’을 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에 오픈했다고 30일 밝혔다.

소주잔과 동일한 크기의 이 아이템은 잔 외부에 독도 등대 풍경을 그려 따르는 액체 온도에 따라 그림 색깔이 변하게 했다. 독도 등대의 낮과 밤을 모두 보는 느낌을 선사한다.

기술원 측은 독도를 이야기하는 상품은 많지만 독도 등대를 이야기하는 제품은 없었다며 대한민국 최동단에서 영해를 지키는 불빛의 상징이라는 의미를 담아 제품을 출시하게 됐다고 설명했다.

단순한 미니잔을 넘은 체험형 굿즈이며, 사용하면서도 아깝지 않고 보관하면서도 값진 소장 가치를 지닌다면서다.

제품은 독도 등대의 일출과 일몰, 갈매기와 강치를 그린 ‘낮과 밤 패키지’, 비와 눈이 내리는 풍경을 담은 ‘날씨 패키지’ 등 2종으로 구성했다. 두 가지 패키지에 등대 발매트를 증정하는 ‘더블 패키지’도 눈에 띈다.

앞서 기술원은 항로 표지의 중요성을 쉽고 재미있게 전달하고자 지난달 ‘올해의 등대 우표첩’ 펀딩을 진행해 목표 금액 20배를 달성한 바 있다.

기술원 관계자는 “20·30 젊은 세대들에게 독도 등대의 의미를 새롭게 전달하기 위해 대한민국 최동단에서 묵묵히 영해를 지켜 온 등대의 불빛을 ‘독도 한잔’에 담았다”고 말했다.

크라우드 펀딩은 일정 기간 특정 상품을 구매할 고객을 미리 모아 판매하는 방식이다.

2012년 설립된 국내 최대 규모의 크라우드 펀딩 기업인 와디즈는 주로 스타트업이 만든 제품을 크라우드 펀딩을 통해 선보여왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지