‘재혼’ 이상민, 시험관 준비 중 “딸·아들 상관없이 아내 닮았으면”

유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈' 화면 캡처

그룹 룰라 출신 방송인 이상민이 시험관 시술을 준비하고 있다고 전했다.

29일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 'NEW 형사의 등장, 용의자(?) 탁재훈의 비리를 탈탈 털러 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

탁재훈은 "이상민씨 최근 결혼하셨냐. 어떤게 제일 좋냐"라고 물었다. 이에 이상민은 "누군가 나를 보고 있다는 게 좋다. 나의 행동에 대해 누군가 '맞다 그르다' 하는 게 좋다"라 했다.

최근 키스는 언제냐는 짓궂은 질문에 이상민은 “오늘 아침. 헤어질 때”라며 알콩달콩한 일상을 자랑했다.

이상민은 "아내는 지금 시험관 시술 때문에 운동하고 본인 루틴대로 열심히 좀 준비하고 있다. 시험관 시술이 어렵다"라고 한탄했다.

탁재훈은 "제가 부적 하나 써드리겠다. 시험관 시술 성공하시라고"라며 장난을 쳤다.

'아이가 태어나면 아들인 게 좋냐. 딸인 게 좋냐'라는 질문에 이상민은 "근데 사실 그거 구분 없다. 당연히 아내를 닮는 게 좋다"라 답했다.

그는 "아무래도 나보다는 아내가 예쁘다. 나도 나쁘지 않지만 아내가 더 예쁘다. 다 예쁘다"라고 자랑했다.

이어 "아내와 반신욕도 같이 한다. 마시지를 해준다. 발마사지 같은 걸 해준다"라며 사랑꾼 면모를 과시했다.

반신욕을 궁금해 하는 탁재훈에 이상민은 "우리들 사이에서는 이제 격분적이고 그런 거보다는 서로의 마음을 느긋하고 차분하게 그날 하루를 정리하는 거다. 형은 이런 걸 못해서 안타깝다"라고 기싸움을 벌였다

한편 이상민은 지난 4월 비연예인인 10세 연하 사업가와 혼인신고를 하며 20년 만의 재혼 소식을 전해 화제를 모았다..

