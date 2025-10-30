트럼프 ‘마음에 쏙 든’ 신라 금관…만든 사람은 누구?

“제가 만든 금관 모형을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물로 전달하게 돼 큰 영광입니다”

경북 경주의 하동민속공예촌에서 삼성방을 운영하며 금속공예 장인으로 활동하는 김진배(63)씨가 29일 연합뉴스와 인터뷰에서 이같이 밝혔다.

29일 국립경주박물관에서 이재명 대통령이 미국 도널드 트럼프 대통령에게 ‘천마총 금관 모형’을 선물하고 있다. 뉴시스

금관은 트럼프 대통령을 위해 특별 제작됐다. 김씨는 정부 의뢰를 받은 뒤 약 20일에 걸쳐 금관을 완성했다. 국내 최고 수준의 금속 유물 복제 전문가로 알려진 그는 40여년간 금관을 다수 제작한 경력을 보유하고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 한미 정상회담에 앞서 무궁화 대훈장을 서훈 받고 천마총 금관도 선물 받았다. 이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 ‘피스 메이커’로서 역할을 당부하면서 우리 정부의 최고 훈장인 ‘무궁화 대훈장’을 수여했다.

신성함과 강력한 권위를 상징하는 천마총 금관 모형도 선물 받자 트럼프는 “대단히 감사하다”고 말했다.

한편 천마총 금관은 현존 신라 금관 가운데 가장 크고 화려한 형태를 지녔다는 평가를 받고 있다. 다른 금관의 경우 출(出)자 모양 장식이 3개지만 천마총 금관은 4개로 더 많다. 실측하고 금관 그림을 그리고 본을 뜬 뒤 문양을 넣고 장식을 붙여야 하는 작업은 손으로 직접 해야 한다.

5년째 가업을 이어가는 김씨의 아들 김준연(34)씨도 제작 지원에 나섰다. 어릴 때부터 아버지 곁에서 금속공예를 어깨너머 보고 자란 그는 대학교 때부터 본격적으로 배우기 시작해 현재까지 유물복제의 길을 걷고 있다.

김씨는 앞으로 “특별한 것 없고 계속 그냥 일할 것”이라고 밝혔다.

