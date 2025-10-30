정관용 "손석희와 라이벌 아냐…개인적 인연 있는 선배"

시사평론가 정관용 국민대 특임교수가 손석희 앵커와 토론계 라이벌이라는 말에 그냥 선배라고 했다.

정관용은 29일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '라디오스타'에 나와 손석희와 인연에 대해 얘기했다.

정관용은 "우리나라 토론 프로그램의 상징이라고 하면 '심야토론'과 '100분 토론'이 양대 산맥이었다"고 했다.

그러면서 "내가 '심야토론'을 2004~2008년, 2019~2021년 진행했따. '심야토론'을 두 차례 진행한 사람은 내가 처음이었다"고 말했다.

또 "'심야토론'을 처음할 땐 최연소 진행자였는데 두 번째 진행할 때 최장수가 됐다"고 덧붙였다.

정관용은 "'심야토론'과 '100분 토론'을 다 진행한 사람도 나 밖에 없다. 그러니까 토론 프로그램 하면 나를 떠올리는 사람이 많다"고 말했다.

손석희와 토론계 라이벌 아니냐는 말엔 "무슨 라이벌이냐, 선배다"고 했다.

그는 손석희와 관계에 대해 "개인적으로도 잘 알고 종종 연락도 한다. 책 쓸 때 추천사도 써준다.

이어 "JTBC 사장으로 갈 때 나한테 전화해서 도와달라고 하더라. '뉴스 메인 앵커를 하면 내가 프로그램을 하나 맡겠다'고 했다. 그렇게 1년 간 '정관용의 라이브'를 했다. 그런 식의 인연이 있지 라이벌은 아니다"고 말했다.

