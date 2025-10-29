'잇단 근무 태만' 경남경찰, 이번엔 APEC 파견 나갔다 음주 물의

잇단 근무 태만 논란을 빚는 경남 경찰이 이번에는 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 파견 나갔다가 음주 물의를 빚어 도마 위에 올랐다.



경남경찰청은 APEC 정상회의 경호·경비 지원차 최근 파견됐던 창원서부경찰서 소속 경찰관 5명을 전날 복귀 조처했다고 29일 밝혔다.



이들은 지난 27일 파견근무지 숙소에서 술을 마셨고 내부에 구토하는 등 부적절한 행동을 한 것으로 알려졌다.



숙소 관계자는 다음 날, 이 같은 사실을 확인하고 경북경찰청에 알렸다.



경북경찰청으로부터 이 내용을 전달받은 경남경찰청은 같은 날 이들을 모두 복귀시켰다.



이들은 근무가 끝나고 휴게시간 술을 마신 것으로 경남경찰청은 확인했다.



경남경찰청은 이들에 대한 감찰을 실시할 계획이다.



한편 지난달 3일에는 창원서부경찰서 소속 경찰들이 오토바이 절도 피의자로부터 압수한 오토바이를 잠금장치 없이 보관해오다 이를 두 번이나 도난당하고 2주 넘게 몰랐던 사실이 적발돼 현재 징계 여부를 가리기 위한 감찰이 진행 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지