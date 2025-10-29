‘문화의 아이콘’ 지드래곤, APEC 정상회의 ‘특별 홍보 영상’에 이어 ‘환영 만찬 공연’ 무대 꾸민다.

APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 특별 홍보 영상 속 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션

G-DRAGON(이하 지드래곤)이 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 환영 만찬 문화 공연 무대에 오른다. 그는 K팝 아티스트 중 유일하게 환영 만찬 공연에서 21개국 정상과 만난다.

갤럭시코퍼레이션에 따르면, APEC 정상회의 홍보대사로 활동 중인 지드래곤이 31일 저녁 경주 라한호텔 대연회장에서 21개국 정상들과 고위 관계자가 참석한 환영 만찬 공연 무대를 꾸민다.

2025 갤럭시 정상회의 홍보대사로 위촉된 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션

지드래곤은 지난 7월 APEC 정상회의 홍보대사로 위촉됐다. 특히 지드래곤이 출연한 APEC 홍보영상은 “국제 행사 홍보의 새로운 지평을 열었다”는 평가와 함께 27일 현재 1700만회가 넘는 조회수를 기록하는 등 큰 화제가 되기도 했다. 지드래곤은 홍보영상 제작 당시 미국 월드투어의 바쁜 일정 속에서도 한국과 미국을 오가며 촬영에 임하는 등의 열의를 보인 것으로 알려졌다.

APEC 정상회의 준비기획단은 “세계적인 영향력을 갖춘 지드래곤은 APEC이 지향하는 연결과 지속가능성의 가치를 국내외에 파급력 있게 전달할 수 있는 최적의 인물이어서 홍보대사로 위촉했다”며 “ 환영 만찬 공연에서도 뛰어난 퍼포먼스를 보여줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

지드래곤. 갤럭시코퍼레이션

그는 ‘문화의 아이콘’으로 자리 잡았다. K-팝을 넘어 패션, 예술, 과학기술 등 다양한 분야에서 허물없이 선도적인 메시지를 전달해왔다.

한국을 시작으로 도쿄, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 홍콩 등 아시아 태평양 지역을 거쳐, 미국 주요 도시와 프랑스 파리 공연까지 성공적으로 마무리하며 글로벌 인기를 입증했다. 이어 지난 20일과 21일 오사카에 이은 11월 타이베이와 하노이, 12월 서울에서 세 번째 월드투어에서 ‘G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch]’를 개최할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지