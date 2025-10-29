與 “역대 최단기간 한·미정상 상호방문, 李정부 외교 성과”

더불어민주당 박수현 수석대변인은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령의 국빈 방한은 “역대 최단기간인 147일 만의 한·미 정상 상호방문”이라며 “이재명정부의 대미외교 성과의 상징”이라고 평가했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

박 대변인은 이재명 대통령과 트럼프 대통령 간 한·미 정상회담 이후 발표한 서면논평에서 이 대통령이 트럼프 대통령한테 무궁화대훈장을 서훈하며 한반도의 피스메이커(peacemaker·평화중재자) 역할을 당부한 점은 “한·미 양국의 한반도 평화를 위한 동행에 큰 나침반이 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “양국 대통령이 함께 관람한 신라 금관과, 방한 기념으로 마련된 천마총 금관은 한반도에서 오랜 기간 평화를 유지한 신라의 역사처럼 한·미 양국이 함께 한반도 평화 공존을 열어가자는 의미가 있다”고 했다.

박 대변인은 경주 APEC(아시아태평양경제협력체·에이팩) 정상회의 기간을 맞아 “한국이 역내 협력을 주도하는 ‘아젠다 세터’(agenda setter·의제설정자) 역할을 톡톡히 할 것”이라며 “급변하는 국제정세 속에서 다자간 협력을 강화하고, 한반도 평화가 곧 경제가 되도록 하는 이재명정부의 노력에 민주당은 국회 차원의 적극적인 지원과 지지를 아끼지 않을 것”이라고 했다.

