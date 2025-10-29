與 “역대 최단기간 한·미정상 상호방문, 李정부 외교 성과”

‘의제설정자’로서 역할 할 것”
더불어민주당 박수현 수석대변인은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령의 국빈 방한은 “역대 최단기간인 147일 만의 한·미 정상 상호방문”이라며 “이재명정부의 대미외교 성과의 상징”이라고 평가했다.
박 대변인은 이재명 대통령과 트럼프 대통령 간 한·미 정상회담 이후 발표한 서면논평에서 이 대통령이 트럼프 대통령한테 무궁화대훈장을 서훈하며 한반도의 피스메이커(peacemaker·평화중재자) 역할을 당부한 점은 “한·미 양국의 한반도 평화를 위한 동행에 큰 나침반이 될 것”이라며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 “양국 대통령이 함께 관람한 신라 금관과, 방한 기념으로 마련된 천마총 금관은 한반도에서 오랜 기간 평화를 유지한 신라의 역사처럼 한·미 양국이 함께 한반도 평화 공존을 열어가자는 의미가 있다”고 했다.
박 대변인은 경주 APEC(아시아태평양경제협력체·에이팩) 정상회의 기간을 맞아 “한국이 역내 협력을 주도하는 ‘아젠다 세터’(agenda setter·의제설정자) 역할을 톡톡히 할 것”이라며 “급변하는 국제정세 속에서 다자간 협력을 강화하고, 한반도 평화가 곧 경제가 되도록 하는 이재명정부의 노력에 민주당은 국회 차원의 적극적인 지원과 지지를 아끼지 않을 것”이라고 했다.
