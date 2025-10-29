상록골프앤리조트, ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득

상록골프앤리조트(대표이사 이정문)는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 환경경영시스템 표준인 ISO 14001 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

상록골프앤리조트는 공무원연금공단 자회사로 천안·화성·남원·김해 등 4곳에 골프장과 리조트 운영을 맡고 있으며 천안에 본사가 있다.

천안상록골프장

ISO 14001은 조직이 환경 영향을 체계적으로 관리하고 지속적으로 개선하는 능력을 검증하는 국제 표준이다. 이번 인증 획득은 상록골프앤리조트의 친환경 경영체계가 국제 수준의 요건을 충족했음을 의미한다.

ISO 14001 인증은 단순한 ‘인증서’ 이상으로, 조직이 환경 목표를 설정하고 꾸준히 리스크를 관리하며 법규 준수와 지속적 개선을 실행하는 운영 체계를 공식적으로 갖추었음을 뜻한다.

골프장·리조트 업계에서는 물·에너지·농약·비료 사용, 폐기물 관리 등 환경 영향을 줄이는 체계가 점점 중요한 경쟁력으로 작용하고 있다. 이번 인증은 고객과 지역사회에 대한 신뢰도를 높이는 동시에 ESG 성과를 객관적으로 입증하는 수단이 된다.

천안상록리조트 워터파크.

이정문 대표이사는 “ISO 14001 인증으로 상록골프앤리조트는 글로벌 수준의 환경경영 체계를 갖추게 됐다”며 “고객에게는 신뢰받는 서비스를 제공하고, 지역사회에는 친환경 기업으로서 책임을 다하는 지속가능경영을 실천하겠다”고 밝혔다.

상록골프앤리조트는 이번 인증을 계기로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 한층 고도화하고, 친환경 코스 관리 및 폐기물 저감 활동을 강화하는 한편 고객 중심의 서비스 품질 지표를 도입해 운영 전반의 지속가능성을 높여갈 계획이다. 또한 정기적인 인증 갱신을 통해 국제 표준 수준의 환경경영시스템을 유지할 방침이다.

