與 “오전만” 野 “오후도”… 김현지 국감 증인 채택 불발

여야는 다음 달 열리는 국회 운영위원회 국정감사에서 김현지 대통령실 1부속실장 등의 증인 채택을 놓고 28일 샅바싸움을 이어갔지만 끝내 합의에 이르지 못했다. 여당이 제안한 김 실장의 ‘오전 출석’을 국민의힘은 사실상 불출석으로 보고 “국정 은닉”이라고 비판하자, 민주당은 “발목잡기식 정치 공세”라고 반박하며 극한대치가 계속됐다.

김현지 대통령실 1부속실장. 대통령실통신사진기자단

국회 운영위는 이날 전체회의를 열고 김 실장을 포함해 증인 채택 관련 논의에 나섰으나, 고성을 주고받으며 충돌을 빚었다. 이후 다수 의석을 점한 민주당 등 범여권 주도로 운영위에 필수로 참석해야 하는 대통령실 등 기관 증인만 채택됐다. 민주당이 부르려고 한 윤석열 전 대통령, 김건희씨, 정진석 전 대통령 비서실장 등 전임 정권 주요 인사들과 국민의힘이 김 실장과 함께 요청한 김인호 산림청장, 김 실장 배우자, 이상경 전 국토교통부 1차관 등 일반 증인 채택은 모두 무산됐다.



이날 운영위에서 국민의힘은 김 실장의 인사 개입, 이화영 전 경기도 평화부지사 변호사 교체 의혹 등을 언급하며 증인으로 채택해야 한다고 거듭 주장했다. 곽규택 의원은 “김현지 실장이 과거부터 대통령과 친했고 총무비서관의 권한을 넘는 권한을 행사했다는 것이 확인된 만큼 대통령실 국감에는 반드시 출석해야 한다”며 “김 실장이 갑자기 국감에 출석하지 않기 위해 직책까지 변경하며 의혹이 제기되기 시작한 것”이라고 말했다. 같은 당 김은혜 의원은 여당 측에서 김 실장의 국감 출석을 오전으로 제한한 데 대해 “무슨 국감이 치킨이냐, 반반 출석하느냐”며 “김현지 하나를 지키기 위해서 증인 채택을 모조리 다 안 하는 건 이번 운영위 국감을 국정 은닉으로 몰고 가는 것”이라고 날을 세웠다.

악수는 나눴지만… 국민의힘 송언석 원내대표(왼쪽)가 29일 국회 운영위원회 전체회의에서 더불어민주당 김병기 원내대표와 악수를 나눈 뒤 자리로 향하고 있다. 이재문 기자

민주당은 “정략적 의도가 다분하다”며 맞섰다. 김기표 의원은 “대통령 부부에 대해 할 말이 없으니 잘 알려지지 않은 대통령 참모 하나를 끄집어내 제1야당에서 총력을 다해 언론 플레이하고, 온갖 음해와 허위 사실을 유포하고 있느냐”고 비판했다. 특히 국민의힘이 ‘이재명 대통령 예능 출연’, ‘에이펙 기간 호텔 예식취소 논란’ 등과 관련된 JTBC 대표, 호텔신라 사장 등을 증인 채택하겠다고 하자, 민주당은 “꼬투리 잡기”라며 반발했다. 전용기 의원은 “앞으로 대통령에 관련돼 무슨 협조를 하더라도 다 증인으로 불러 가지고 모욕 주겠다고 하는 것”이라고 꼬집었다.



정부·여당이 김 실장 출석 관련 국감 당일 오전 또는 오후 1시까지로 제한적 출석이 가능하다는 입장을 고수하는 가운데 야권은 “국민 우롱”이라고 반발하며 증인 채택을 위한 추가 협상 가능성은 낮아 보인다. 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따라 증인 출석 요구서가 출석요구일 일주일 전에 송달돼야 법적 효력이 있기 때문에, 11월6일 운영위 국감 개회를 앞두고 증인 채택 ‘데드라인’은 이날까지다.



이 대통령은 김 실장의 국감 출석을 직접 지시한 것으로 전해졌다. 대통령실 관계자는 “이 대통령께서 ‘출석해서 소상하게 답변하라’, ‘여러 의혹에 대해서 해명을 잘하라’ 이렇게 지시하신 것으로 알고 있다”며 “그래서 (대통령실) 정무 쪽에서 당에 전달했고, 협상을 한 것으로 알고 있다”고 말했다.



국민의힘 최은석 원내수석대변인은 김 실장 증인 채택이 무산된 데 대해 “대통령 최측근 실세에 휘둘리는 정권은 결국 국민의 심판을 피할 수 없다. 국민을 우롱한 정권은 반드시 그 대가를 치르게 될 것”이라고 비판했다. 개혁신당 이준석 대표도 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “이진숙 전 방송통신위원장 인사청문회는 3일씩 진행하기도 했는데 김 부속실장은 최대한 질문 시간을 축소하려고 하는 건 내로남불 아니냐”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지