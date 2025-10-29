3년 만에 유족 곁에 선 정부… 李 “다시 깊은 사과”

29일 오전 10시29분 서울 전역에 민방위 훈련 때나 들을 수 있는 경보음이 1분 동안 울려 퍼졌다. 3년 전 오늘 용산구 이태원에서 벌어진 참사로 희생된 이들을 추모하는 소리였다.



행정안전부는 10·29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의, 서울시와 이날 오전 10시29분 ‘이태원 참사 3주기 기억식’을 공동으로 개최했다. 정부가 유가족과 공동으로 공식 추모행사를 연 것은 이번이 처음이다. 이날 행사에는 김민석 국무총리와 우원식 국회의장, 정당과 종교계 인사, 시민단체 관계자와 일반 시민 등 약 2000명이 참석한 것으로 파악됐다.

희생자 기리며 29일 서울 광화문광장에서 열린 10·29 이태원참사 3주기 기억식에서 송기춘 이태원참사 특조위원장(왼쪽부터), 김민석 국무총리, 송해진 이태원참사 유가족 운영위원장, 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 묵념하고 있다. 연합뉴스

이태원 참사 상징색인 보라색 외투를 입고 기억식에 참석한 이들은 추모 경보음이 울리자 일제히 희생자를 기리며 묵념했다. 행안부는 “(경보음이) 참사를 개인이 아닌 우리 공동체의 책임으로 인식하고 참사 재발 방지를 위한 다짐을 되새기기 위한 의미를 담고 있다”고 설명했다.



이재명 대통령은 영상으로 추모사를 전했다. 이 대통령은 “국민의 생명과 안전을 책임지는 대통령으로서 참사 유가족과 국민께 다시 한 번 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.



이태원 참사 희생자 고 이재현군 모친 송해진 유가족협의회 운영위원장은 “오늘은 참사 3년 만에 정부가 처음으로 유가족과 시민들 곁에 섰지만, 이것은 출발점에 불과하다. 오늘의 약속이 내일의 행동으로 증명돼야 한다”고 말했다. 노르웨이 희생자 스티네 에벤센의 부모도 기억식에 참석해 영어로 준비한 추모사를 낭독했다. 그는 “새 정부와 진행 중인 조사 속에서 무엇이 기다리고 있을지 모르지만, 스티네와 그녀의 친구들, 세상을 넘어 우리를 이어주는 사랑을 믿는다”고 흐느끼며 말했다.



우 의장은 안전에 관한 모든 사람의 권리와 지방자치단체의 책무를 명확하게 하는 ‘생명안전기본법’을 반드시 통과시키겠다고 밝혔다.



범여권도 일제히 추모 메시지를 냈다.



더불어민주당 정청래 대표는 국회에서 열린 당 회의에서 “2차 가해 방지, 트라우마센터 설립, 참사 관련 징계시효 정지 등을 담은 이태원참사 특별법 개정안을 이른 시일 내에 처리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 조국혁신당 조국 비상대책위원장도 “유가족들이 원하는 방향으로 이태원참사 특별법을 꼭 개정하겠다”고 했다. 국민의힘에선 장동혁 대표가 기억식에 참석했으나 참사 관련 별도 언급은 하지 않았다. 오세훈 서울시장은 행사장에서 일부 유가족들로부터 “집에 가라”는 항의를 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지