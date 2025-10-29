[속보] 트럼프-시진핑 만난다…中 외교부 “30일 부산서” 발표

중국 시진핑 국가 주석과 미국 도널드 트럼프 대통령의 만남이 6년 만에 부산에서 성사된다.

2019년에 열린 주요 20개국(G20) 정상회담에서 도널드 트럼프 미 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 만나 악수를 하고 있다. AP뉴시스

중국 외교부는 29일 “중미 양측의 합의에 따라 시진핑 주석은 30일 부산에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담을 개최한다”고 밝혔다.

관영 신화통신도 시 주석과 트럼프 대통령의 30일 정상회담을 보도 확인했다.

두 정상의 회동은 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 약 6년 만이다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미중 정상은 총 세 차례 통화했으나 대면 회담은 없었다.

미중 정상회담과 관련해 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 “우리는 미국 측과 노력해 이번 회담에서 긍정적 성과를 거두고 중미 관계의 안정적인 발전을 위한 새로운 지침을 제시하며 새로운 동력을 주입할 용의가 있다”고 밝혔다.

이번 회담에서는 희토류 및 반도체 수출 통제, 펜타닐 공급, 틱톡 미국 사업권 매각 등 여러 현안에 대한 논의가 이뤄질 것으로 전망된다.

