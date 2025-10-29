아마존 등 7개社, 韓에 13조 투자 약속… 李 “가교 역할 지원” [2025 경주 에이펙-글로벌 기업 투자 유치]

이재명 대통령은 29일 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 열린 경북 경주에서 글로벌 기업 대표들과 만나 90억달러(약 13조원) 규모의 투자 계획을 밝히며 적극적인 지원을 약속했다.



이 대통령은 이날 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 대표와의 접견 및 ‘글로벌기업 투자 파트너십’ 행사 등을 통해 7개 글로벌기업 대표들과 만났다. 이 대통령은 가먼 대표 접견에서 “대한민국에 대해 관심 가져 주고 투자해주고, 앞으로도 계속 투자를 확대해준다는 말을 들었는데 우리 국민과 함께 진심으로 환영한다”며 “AWS와 대한민국의 미래를 함께하게 돼 기쁘다”고 말했다. 이 대통령은 “지금 대한민국의 제일 중요한 과제는 경제적으로 회복하고 다시 지속적으로 성장하는 것”이라며 “다시 회복하고 성장하는 데 중심은 첨단 과학기술이고 그중에서도 핵심은 인공지능(AI) 데이터라고 생각한다”고 했다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 경주예술의전당에서 열린 ‘글로벌 기업 투자 파트너십’ 행사에 참석해 아마존웹서비스(AWS), 르노코리아 등 글로벌 기업 7개사 경영진과 인사하고 있다. 경주=남정탁 기자

가먼 대표는 이에 화답해 “저는 한국이 가지고 있는 크나큰 잠재력에 대해 잘 알고 있다”며 “앞으로도 한국과 AI 시민들을 위해 투자를 이어나가도록 하겠다”고 약속했다. 그러면서 “또한 AI 기술이 더욱더 자리 잡을 수 있도록 향후 50억달러를 추가적으로 투자할 것으로 예상한다”고 덧붙였다. 가먼 대표가 밝힌 투자 계획은 2031년까지 인천·경기 일대에 신규 AI 데이터센터 구축 등 총 50억달러 이상을 투자한다는 계획이다. 지난 6월 울산에 40억달러 규모의 AI 데이터센터 투자 계획을 발표한 데 이어 또다시 대규모 투자 계획을 공개한 것이다.



이 대통령은 “한국 정부는 글로벌 AI 3대 강국 도약을 목표로 산업과 연구 현장에서 언제든지 AI가 활용될 수 있도록 하는 ‘AI 고속도로’ 구축을 적극 추진하고 있다”면서 50억달러 이상을 한국에 추가 투자하겠다는 AWS 측의 계획에 대해 “아마존의 대규모 AI 데이터센터 추가 투자 결정은 대한민국 AI 생태계 발전을 한층 가속화 할 것”이라고 높게 평가했다. 그러면서 “아마존이 사업 추진 과정에서 국내 기업들과 파트너십을 강화하고 다양한 협력 모델을 만들어 나가길 기대한다”며 “한국 정부도 글로벌 경제인들과 함께 미래로 나아가는 번영을 위한 가교 역할을 적극 해나가겠다”고 강조했다.



이와 관련해 대통령실은 “우리나라 역대 최대 그린필드 투자(생산시설 투자) 기록을 다시 경신한 것”이라며 “국내 AI 산업의 높은 성장 잠재력과 IT(정보기술) 경쟁력, 정부의 AI 산업 육성 의지가 반영된 결과”라고 평가했다.

이재명 대통령과 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO 29일 경북 경주예술의전당에서 면담 전 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 산업통상부 주최로 열린 글로벌기업 투자 파트너십 행사에 참석해 가먼 대표를 비롯해 니콜라 파리 르노 한국 CEO, 이진안 앰코테크놀로지 한국 CEO, 반 홀 코닝 한국 CEO, 니콜라 푸아리앙 에어리퀴드 한국 CEO, 뷔 트란 지멘스 헬시니어스 아태지역 CEO, 카레나 칸실레리 유미코아 배터리사업부 CEO 등과도 만났다. 이날 행사에서 이들 글로벌 기업들은 AI 데이터센터, 반도체 패키징, 자동차, 디스플레이, 의료기기, 배터리 등 첨단·주력 산업 분야에 향후 5년간 총 90억달러 규모의 투자 계획을 발표했다. 기업 대표들은 이 대통령에게 한국이 글로벌사업 전략의 핵심 허브임을 강조하고 “이번 투자 계획을 통해 한국 내 생산 역량 확충과 함께 기술 혁신을 더욱 가속해 나가겠다”고 밝혔다.



파리 CEO는 “한국 미래차 생태계에 대한 확고한 신뢰를 바탕으로 부산 공장의 기존 생산 라인을 전기차 라인으로 전환 투자할 계획”이라고 밝혔고 뷔 트란 CEO는 “한국을 세계적인 초음파 의료기기 생산 허브로 만들겠다는 비전 하에 포항에 심장 초음파 의료기기 부품 생산 라인을 증설할 계획”이라고 밝혔다.



대통령실은 앰코테크놀로지의 반도체 후공정 설비 확충과 코닝의 모바일 기기용 첨단소재 설비 투자, 유미코아의 배터리 소재 공장 증설, 에어리퀴드의 반도체용 특수가스 송장 증설 등이 국내 첨단 분야 공급망 안정화에도 크게 이바지할 것이라는 기대감을 드러냈다. 대통령실은 이 대통령이 각 대표와 일대일 인사를 통해 한국을 투자처로 선택한 데 대한 사의를 표하고 외국인 투자에 대한 이재명정부의 적극적인 지원을 재확인했다고 밝혔다.

