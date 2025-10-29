“소녀상 철거하라"… 고교 앞서 막무가내 위안부 혐오 시위

29일 오후 2시30분쯤 서울 서초구 서초동에 “위안부는 가짜”를 외치는 시위대 6명이 ‘위안부 소녀상’이 설치된 A고등학교로 진입을 시도했다. “매춘 진로지도 하나? 흉물 소녀상을 철거하라”는 현수막을 손에 든 위안부법폐지국민행동 등은 이날 학교를 둘러 배치된 경찰의 통제로 학내 출입에 실패했다. ‘위안부가 한 달에 1500엔을 받았다’는 내용의 손팻말을 든 2∼3명은 주변에서 기습 시위를 이어갔다. 학생들은 오후 3시쯤 모두 후문으로 하교했다.

서울 성동구 한 여자고등학교 인근에 29일 경찰 수십명이 배치됐다. 위안부법폐지국민행동 등은 이날 경찰의 집회 제한 통고에 불응하고 ‘위안부 소녀상’ 철거 집회를 강행했다.

이날 서울 성동구 B고등학교에도 이들 단체가 시위를 예고하면서 오후 1시쯤부터 경찰 수십명이 배치됐다. 학교 정문 진입로에는 경찰 차가 통행을 막고 있었다. 서울 종로구 수송동에 설치된 또 다른 소녀상 인근에서 열린 수요시위를 마치고 이들에 반대 뜻을 밝히기 위해 온 시위자들도 있었다. ‘잊지 않겠습니다. 진정한 대한민국의 자랑스러운 영웅’ 등이 적힌 손팻말을 든 김부미(57)씨는 “일본군 성노예제 피해 할머니들이 한 분씩 돌아가시는데, 소녀상은 일제 식민지 역사를 기억하기 위한 것”이라며 “이를 ‘매춘’이라고 주장하는 것은 일본 제국주의로 희생된 분들에 대한 모욕”이라고 비판했다.

정근식 서울시교육감이 29일 서울의 한 고등학교 내 평화의 소녀상을 방문하고 있다. 뉴스1

이날 B고등학교를 찾은 정근식 서울시교육감은 “수능 시험이 2주일 앞으로 다가온 시점에서 학교 인근에서 시위가 계획되고 길어지는 것은 학습권 침해”라며 “일본의 강제적 위안부 동원은 이미 범죄 행위로 규정됐는데 이를 왜곡하는 행위가 재발하지 않도록 서울시교육청이 강력히 대비하겠다”고 말했다. 서울시교육청은 소녀상 철거 시위와 관련해 ‘24시간 학교 앞 집회 제한’을 관할 경찰서와 학교 측과 논의하고 있다고 밝혔다. 이들 학교에는 각각 2017년, 2013년 교내에 소녀상이 설치됐다.



김병헌 위안부법폐지국민행동 대표는 “위안부는 사기이며 이들은 자발적이었다”며 “서울을 비롯해 춘천, 부산 등 다른 학교들에서도 시위를 이어갈 것”이라고 말했다.

