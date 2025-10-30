[이코노 브리핑] 공정위, 은행 불공정 약관 60조항 시정 요청 외

공정위, 은행 불공정 약관 60조항 시정 요청

공정거래위원회는 은행과 상호저축은행의 약관을 심사한 결과 17개 유형의 60개 조항이 고객의 권익을 침해한다고 판단해 금융위원회에 시정을 요청했다고 29일 밝혔다. 공정위는 은행이 자의적으로 서비스를 변경하거나 중단·제한할 수 있는 조항을 대표적인 불공정 약관으로 꼽았다. ‘기타 필요하다고 판단하는 경우’처럼 추상적인 경우가 대표적이다. 은행법상 금융위는 특별한 사유가 없는 한 공정위의 시정요청에 필요한 조치를 해야 한다.

우리금융, 3분기 누적 순익 2.8조 역대 최대

우리금융그룹이 올해 3분기 당기순이익 1조2444억원을 시현했다고 29일 밝혔다. 지난해 3분기보다 37.6%, 올해 2분기보다 33.0% 증가한 수치다. 1∼3분기 누적순이익은 2조7964억원으로 역대 최고치를 경신했다.

수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.87%로 전 분기보다 1.74%포인트 상승했다. 우리금융 관계자는 3분기 중 동양·ABL생명 인수와 관련해 “자본비율 영향을 최소화하면서 종합금융그룹을 완성했다”고 말했다.

전국한우협회, 11월 1일 ‘한우 먹는 날’ 행사

전국한우협회가 11월1일 ‘한우의 날’을 기념해 ‘대한민국이 한우 먹는 날’ 행사를 전국적으로 실시한다고 29일 밝혔다. 한우협회는 한국의 문화유산인 한우를 알리기 위해 2008년 최고, 제일, 으뜸을 뜻하는 숫자 1이 세 번 겹친 날 중 11월1일을 한우의 날로 지정, 매년 대대적인 행사를 진행하고 있다. 올해는 서울 하나로마트 양재점 앞 특별행사장에서 31일부터 내달 2일까지 행사 개막식과 금 3돈(3.75g×3명)추첨 등 다채로운 소비자참여 이벤트가 개최된다.

