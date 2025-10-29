2025년 신생아 증가율 18년 만에 최고

8월 혼인건수 1만9449건 8년새 최대
올해 들어 8월까지 출생아 수가 16만8000명을 넘으며 18년 만에 가장 크게 늘었다. 혼인도 17개월 연속 증가하며 8월 기준 8년 만에 가장 많았다.
국가데이터처가 29일 발표한 ‘8월 인구동향’에 따르면 올해 1~8월 누계 출생아 수는 16만8671명으로 작년 같은 기간 대비 1만708명(6.8%) 증가했다. 1~8월 출생아 수가 증가한 건 2015년(1.3%) 이후 10년 만이며, ‘황금돼지띠’가 태어난 2007년(8.2%) 이후 가장 높은 증가율이다. 올해 8월 출생아 수는 1년 전보다 764명(3.8%) 늘어 2만867명을 기록했다. 출생아 수는 작년 7월 이후 1년2개월째 증가세를 이어갔다. 8월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.77명으로 1년 전보다 0.02명 늘었다. 시도별로는 서울·부산 등 12개 시도에서 출생아 수가 증가했고, 충북·충남 등 5개 시도에서는 감소했다.
출생의 선행 지표로 여겨지는 혼인 건수도 증가세를 이어갔다. 8월 혼인 건수는 1년 전보다 1922건(11.0%) 늘어난 1만9449건으로 집계됐다. 8월 기준 2017년(2만68건) 이후 가장 많았다. 혼인 건수는 지난해 4월 이후 1년5개월 연속 증가세가 지속됐다.
8월 사망자 수는 2만8971명으로 1년 전보다 3150명(-9.8%) 감소했다. 이는 1983년 월간 사망자 통계 작성 이후 같은 달 기준 가장 큰 감소폭이다.
