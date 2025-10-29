전북서 국내 최초 1㎿급 국산 수전해 시스템 실증 착수

전북도가 국내 기술로 독자 개발된 1㎿급 고분자전해질막(PEM) 수전해 시스템 실증 사업을 통해 국산 그린수소 상용화의 교두보를 마련한다. 이번 실증은 수소 산업 경쟁력 강화와 기술 자립 기반 구축을 위한 첫 단계로 평가된다.

전북도는 29일 부안군청에서 부안군, 현대자동차, 현대건설, 전북테크노파크와 함께 ‘1㎿급 PEM 수전해 그린수소 생산 시스템 구축 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약식에는 배주현 전북도 청정에너지수소과장, 권익현 부안군수, 팔코 베르그 현대자동차 상무, 서유택 현대건설 상무, 이규택 전북테크노파크 원장 등이 참석해 국산 기술 기반의 수전해 설비 실증과 수소 산업 생태계 조성에 뜻을 모았다.

29일 전북 부안군청에서 열린 ‘1㎿급 PEM 수전해 그린수소 생산 시스템 구축 업무협약(MOU)’에서 이규택 전북테크노파크 원장, 배주현 전북도 청정에너지수소과장, 권익현 부안군수, 팔코 베르그 현대자동차 상무, 서유택 현대건설 상무(왼쪽부터)가 협약서를 들어 보이고 있다. 부안군 제공

협약에 따라 전북도는 부지 정리와 기반 시설 구축을, 부안군은 인허가와 지원 시설 조성을 각각 맡는다. 현대차는 수전해 설비 제작과 시운전, 현대건설은 기술 자문을 담당하고 전북테크노파크는 부안 수소 도시 사업 연계·관리에 나선다. 오는 2027년까지 구축을 완료해 실증 데이터를 확보할 계획이다.

전북도는 이번 사업을 통해 국산 수전해 기술의 현장 검증과 산업화 모델 창출에 나선다. 특히 부안에 이미 조성된 2.5㎿급 수전해 수소 생산기지와 연계해 수소 모빌리티·연료전지 산업으로 확장할 수 있는 실증 기반을 구축할 방침이다.

배주현 전북도 청정에너지수소과장은 “이번 시스템 구축은 전북이 그린 수소 생산에 이어 기술 개발과 실증을 주도하는 전략 거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “국산 수전해 기술의 트랙레코드를 확보해 글로벌 수소 시장 경쟁력 강화에 나설 계획”이라고 말했다.

한편, 현대건설은 지난달 부안 신재생에너지단지에서 국내 최초 상업용 청정수소 생산기지를 준공했다. 이 설비는 산업통상자원부 ‘수전해 기반 수소 생산기지 구축 사업’ 일환으로, 부지 5000㎡ 규모에 수소의 생산·저장·공급이 가능한 시설을 갖췄다.

현대건설은 올해 말까지 시운전을 마치고 내년부터 국내 최대 규모인 하루 1t 이상의 수소를 생산할 예정이다. 이는 차량 150대가 충전할 수 있는 양으로, 부안군 내 수소 연구시설과 충전소 등에 공급된다.

부안군은 서남권 해상풍력과 새만금 수상 태양광 등 국내 최대 재생에너지 기반을 갖춘 지역이어서 향후 그린수소 생산과 활용의 중심지로 부상할 전망이다.

