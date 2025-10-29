배우 한지민 협박성 글 올리고 태그까지 한 30대 여성 재판행

배우 한지민(43·사진)을 향해 협박성 게시글을 올리고 한씨와 그의 지인들을 태그까지 한 30대 여성이 재판에 넘겨졌다.

29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사5부(부장검사 김지영)는 20일 이모(30대·여)씨를 협박 및 모욕 혐의로 불구속 기소했다.

이씨는 지난해 9∼10월 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “한지민이 출연하는 영화에 훼방을 놓겠다”거나 “입 닫아라” 같은 글 19건을 게재한 혐의를 받고 있다.

아울러 이씨는 해당 글에 한씨와 그의 지인들을 태그하기도 한 것으로 조사됐다. 이씨는 지난해 8월 한씨와 밴드 잔나비 보컬 최정훈(33)의 열애 소식이 알려진 뒤 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

한씨의 소속사인 BH엔터테인먼트는 지난해 경찰에 고소장을 접수했다. 경찰은 이후 미국 소재 SNS 운영사에 협조를 요청, 이씨의 신원을 특정하고 지난 3월 이씨를 기소 의견으로 검찰에 송치했다.

검찰은 한씨와 이씨 등을 추가 조사한 뒤 이씨를 재판에 넘긴 것으로 전해졌다.

