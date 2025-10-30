유통 채널 넘어서 중소협력사 동반자로 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

베트남 하노이에서 열린 박람회에서 방문객들이 상품을 살펴보고 있다. 이마트 제공

이마트는 중소협력사와 지속 가능한 상생을 위해 수출 지원, 품질 관리 컨설팅, 전략 품목의 글로벌 진출 등 다양한 분야에서 실질적인 지원을 확대하고 있다. 단순한 유통 채널 제공을 넘어 협력사의 경쟁력 강화와 해외 시장 진출을 위한 동반자로서의 역할을 강화하겠다는 취지다.



이마트는 지난해 8월부터 올해 7월까지 약 8억원의 예산을 투입해 중소협력사의 수출을 지원하는 사업을 진행 중이다. 해외 유통망이 부족한 중소기업을 대상으로 공동 상품 개발, 물류비 지원, 수출 컨설팅 등을 제공하고 총 16개국을 대상으로 수출 확대를 추진하고 있다. 특히 이마트는 자체 물류센터를 활용한 통합 배송 시스템을 통해 중소기업이 소량 생산한 제품도 효율적으로 해외에 수출할 수 있도록 돕는다. 또 수출에 필요한 선하증권별 수출비용을 지원해 중소기업의 안정적인 해외 진출을 가능하게 하고 있다.



올해는 중소협력사의 품질 경쟁력 강화를 위한 품질 관리 컨설팅 사업도 본격적으로 추진한다. 이마트는 공장 심사, 제품 안전성 검사, 사전 리스크 예방 등 생산 전 과정에 걸친 품질 관리 컨설팅을 포함해 연 단위 예산을 책정해 협력사의 품질 관리를 지원한다. 이를 통해 협력사의 제품 신뢰도와 경쟁력을 높이는 기반을 마련하고 있다.



또 ‘K전략 품목 후속지원 사업’을 통해 우수 중소기업의 해외 진출을 위해 힘쓰고 있다. ‘K전략 품목 어워즈’는 뷰티·푸드 분야의 유망 중소벤처기업을 선발하고, 이들의 해외 진출을 가속하기 위한 프로그램이다. 올해 1∼3월 진행된 후속지원 사업 기간 이마트는 15개 중소기업을 대상으로 해외 박람회 참가, 바이어 상담회, 홍보 콘텐츠 제작 등 다양한 활동을 지원했다.

