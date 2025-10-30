장애 예술·체육인 지원 공동체 사회 앞장 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

중증 시각장애인으로 구성된 ‘코웨이 물빛소리 합창단’의 정기연주회 모습. 코웨이 제공

코웨이는 사람과 환경이 조화롭게 공존하는 지속가능한 미래를 만들어가는 활동을 펼치고 있다. 장애 예술·체육인의 성장을 지원하는 활동부터 생활 속 친환경 실천 캠페인까지 누구도 소외되지 않는 사회와 깨끗한 자연을 위한 실천에 앞장서며 지역사회와 소통 중이다. 코웨이는 휠체어농구단과 중증 시각장애인으로 구성된 합창단을 창단하고, 예술과 스포츠에 재능을 지닌 이들이 역량을 펼치며 함께 성장할 기반을 마련했다.



코웨이는 휠체어농구 종목 활성화와 미래 선수 육성을 위한 노력도 병행 중이다. 장애인고용공단, 서울시장애인체육회와 함께 유망주 육성 프로젝트를 기획하고 신인 선수 공개 모집 및 신규 선수 양성을 위한 훈련 프로그램을 운영하는 등 장애인 스포츠 저변 확대에 기여했다.



중증 시각장애인으로 구성된 ‘코웨이 물빛소리 합창단’ 창단을 통해 장애 예술인 활동 지원에도 앞장섰다. 물빛소리 합창단은 음악 전공자, 뮤지컬 배우 등 활발히 활동 중인 중증 시각장애 예술인 20명으로 구성됐다. 코웨이는 단원 전원이 꾸준히 공연과 연습을 이어갈 수 있도록 안정적인 환경을 제공했다. 그 결과 코웨이 물빛소리 합창단은 창단 1년 만에 서울장애인합창예술제에서 1위를 차지하고 본선 전국 대회에서 국무총리상인 금상을 수상했다.



코웨이는 지속적인 환경 캠페인을 통해 환경 보호 문화도 전파하고 있다. 가장 대표적인 활동은 2022년부터 누적 6200명 이상이 참여한 ‘코웨이 리버플로깅 캠페인’으로, 물이 있는 곳 주변에서 달리기나 산책하며 쓰레기를 줍는 친환경 행사다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지