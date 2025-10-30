상생·나눔 가치 실현… 지속가능 성장 견인 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

장인화 포스코그룹 회장(왼쪽 두 번째)이 ‘2025년 글로벌 볼런티어 위크’를 맞아 봉사활동에 참여하고 있는 모습. 포스코그룹 제공

포스코그룹은 ‘제철보국’(製鐵報國)의 설립 정신을 기반으로 인재 양성, 문화·예술·스포츠 진흥, 중소기업과의 상생 등에 힘쓰며 지속가능한 성장을 이끌고 있다.



포스코교육재단은 포항, 광양, 인천 지역에서 유치원부터 고등학교까지 총 12개 학교를 운영하며 지역 인재를 육성해왔다. 1986년 개교한 포항공과대학교(포스텍)와 1987년 창립된 포항산업과학연구원, 2021년 개관한 ‘체인지업 그라운드’(CHANGeUP Ground) 등 산학연 협력 클러스터를 통해 과학기술 인재 양성과 지역 창업 활성화에 힘을 쏟았다. 이 중 체인지업 그라운드는 포스코그룹이 선도적으로 기획?운영해온 벤처 육성 공간으로 185개의 벤처 기업이 탄생하는 성과를 거뒀다. 2조1000억원이 넘는 기업 가치를 지닌 이들 기업이 고용한 인력은 1900여명에 달한다. 2011년부터 운영한 ‘아이디어 마켓플레이스’에서도 167개 기업을 선발해 누적 366억원을 투자했다.



포스코그룹은 문화·예술·스포츠 인프라 조성에도 기여해왔다. 1995년 개관한 포스코미술관은 1998년 문화체육관광부에 등록된 기업미술관으로서 전통과 현대를 아우르는 다양한 전시를 진행하고 있다. 내달 9일까지는 일본에서 약 500년 만에 돌아온 조선시대 서화를 선보이는 특별 전시회를 개최한다.



복합문화공간인 ‘Park1538’은 철강 산업과 예술을 접목한 공간으로 2021년 포항에서 첫선을 보인 데 이어 올해 광양에서도 문을 열었다. 포스코가 2001년 약 200억원을 기부해 조성한 포항 환호공원의 ‘스페이스 워크’는 2022년 대한민국 공간문화대상 대통령상, 2023년 ‘한국 관광의 별’ 선정, 문화체육관광부의 ‘2023~2024 한국 관광 100선’과 ‘대한민국 밤밤곡곡 100선(야간관광 100선)’에 이름을 올렸다.



포스코그룹은 포항 스틸러스와 전남 드래곤즈를 운영하며 선수 육성과 지역 스포츠 활성화에도 힘쏟고 있다. 또한 2003년 포스코 봉사단을 창단하며 임직원들의 봉사 활동을 독려하고 있다. 올해는 30개 국가에서 2만여명이 ‘희망을 나눔으로 잇다’를 주제로 800여건의 봉사활동을 진행했다. 재난·재해 지원에도 팔을 걷어붙이며 지난 3월 영남 산불과, 7월 집중호우 피해 지역에 각각 20억원을 지원하기도 했다.



중소기업과의 상생 등 지속가능한 산업 생태계 구축에도 힘쓰고 있다. 올해로 출범 5년차를 맞은 ‘동반성장지원단’은 △ESG 현안 해결 △스마트공장 구축 △설비·공정 개선 △품질·기술 혁신 등 4개 분야에서 기술 개발이나 경영상 어려움을 겪는 기업을 직접 찾아가 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 2021년부터 지난해까지 97개 중소기업에 366건의 도움을 줬다. 약 526억원의 재무 효과를 거뒀다고 한다.



포스코그룹이 2004년 국내 최초로 도입한 ‘성과공유제’도 대표적인 상생 모델로 꼽힌다. 성과공유제는 포스코그룹과 참여기업이 공동으로 개선활동을 수행하고 성과를 공유하는 제도로 지난 20년간 2384개사와 5639건의 개선 과제를 수행했다. 이 밖에도 포스코그룹은 원료·설비·자재를 납품하는 중소기업을 강소기업으로 육성해 글로벌 최우수 공급사로 성장시키는 ‘PHP(POSCO Honored Partner) 공급사 제도’를 운영하고 있다.

