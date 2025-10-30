설비·기술 아낌없는 투자로 신시장 개척 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

미국 테네시 멤피스에 있는 효성중공업의 초고압변압기 공장 전경. 효성그룹 제공

효성그룹이 글로벌 경기 침체 등 녹록지 않은 상황 속에서도 신시장을 개척하며 위기 극복에 나섰다. 효성은 원천기술력을 바탕으로 기존 사업 경쟁력을 강화하고 신사업에 아낌없이 투자하며 성장동력을 찾아가고 있다.



효성중공업은 미국·유럽·인도를 중심으로 전력기기 수출을 확대하며 글로벌 실적 호조세를 이어갔다. 영국·독일·프랑스 등 인증 기준과 엄격한 품질, 납기 조건을 요구하는 서유럽 전역으로 수주 범위를 확대하고 있다.



효성중공업은 5월, 영국 스코틀랜드의 ‘스코티쉬 파워(Scottish Power)’와 850억원 규모의 초고압변압기 공급 계약을 체결하며, 영국 초고압변압기 시장점유율 1위를 유지하고 있다. 최근에는 독일 송전업체와 국내 전력기기 업체로는 최초로 초고압변압기 및 리액터 등 전력기기 장기 공급 계약을 맺었으며, 프랑스 송전업체와도 지난해 첫 초고압변압기 장기공급계약을 체결한 데 이어 올해 초 추가 수주에도 성공했다.



효성중공업은 미국 멤피스와 경남 창원에 있는 초고압변압기 공장 증설 투자도 결정했다. 약 1000억원을 투자해 전체 초고압변압기 생산능력을 1.4배 확대한다는 계획이다. 효성중공업이 대대적인 증설에 나선 것은 신재생 발전 증가와 더불어, 전력 사용량이 높은 인공지능, 전기차, 반도체의 인기가 급부상하면서 세계적으로 전력망 인프라 수요가 늘고 있기 때문이다.



효성중공업은 설비 투자와 함께 제품과 기술 부문에서도 지능형 전력기기 솔루션을 선보이며 미래 성장동력을 강화하고 있다. 또한 효성티앤씨는 세계 최초로 옥수수에서 추출한 원료를 가공해 만든 바이오 스판덱스를 상용화하는 데 성공하며 지속가능 의류 소재시장 저변을 확대해 나간다는 방침이다.

