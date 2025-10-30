젊은 창작자의 꿈 실현 ‘든든한 지원군’ [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

2024년 4월 진행된 2023년 CJ문화재단 스테이지업 선정작 ‘프라테르니테’ 리딩 쇼케이스 현장. 엠비제트컴퍼니 제공

CJ문화재단은 젊은 창작자들이 무대 위에서 꿈을 실현할 수 있도록 앞장서고 있다.



뮤지컬 창작자 지원사업 ‘스테이지업’이 대표적이다. 스테이지업은 공모를 통해 선정된 작사·작곡가가 창작에 집중할 수 있도록 창작지원금을 지급할 뿐 아니라 기획개발 워크숍, 내부 리딩, 전문가 맞춤형 컨설팅, 전담 PD 매칭, 제작사와의 비즈매칭 및 계약 또는 해외 진출 시 후속지원금 지급 등 시장 진출 단계별 지원을 체계적으로 제공한다.



2010년부터 올해까지 총 77편의 작품 개발을 지원했으며, 이 중 ‘여신님이 보고 계셔’, ‘풍월주’, ‘라흐헤스트’, ‘홍련’ 등 창작 뮤지컬 24편이 본 공연 무대에 올랐다.



2020년 지원작 ‘라흐헤스트’는 제8회 한국뮤지컬어워즈에서 작품상(400석 미만), 극본상, 음악상(작곡) 3관왕을 수상했고 2023년 브로드웨이 리딩 쇼케이스, 2024년 일본 도쿄예술극장에서 라이선스 공연을 성공적으로 마쳤다. 또 11월 예술경영지원센터의 K뮤지컬 영미권 중기 개발 지원사업(2개년)의 하나로 미국 뉴욕에서 현지 관객과 관계자들을 대상으로 한 콘서트를 통해 해외 시장에서의 가능성을 입증했다.



2022년 지원작 ‘홍련’은 제9회 한국뮤지컬어워즈에서 작품상(400석 미만)을 받는 쾌거를 이뤘다. 2023년 스테이지업 창작 뮤지컬 부문에 최종 선정됐던 창작 뮤지컬 ‘프라테르니테’는 올해 초연을 시작으로 내년 1월18일까지 링크아트센터드림 드림 3관에서 공연된다.



올해부터 창작자 지원도 확대했다. 최종 수상자를 3인에서 4인으로 늘리고, 전문가 자문을 확대하는 등 기획개발 과정을 고도화했다. 작품 선정과 개발에 그치지 않고 제작사와 본 공연 계약을 맺거나 해외 진출 시 격려금 1000만원을 추가 지급하는 등 창작자들을 지속해서 뒷받침하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지