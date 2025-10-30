화장품 공병의 변신… 자원순환 가치 실현 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

아모레퍼시픽재단의 화장품 공병 활용 미디어아트 작품 ‘루미너스 그린’. 아모레퍼시픽재단 제공

아모레퍼시픽재단은 다음 달 2일까지 영등포문화재단이 주관하는 ‘2025 예술기술도시’ 전시에 참여한다. 이번 전시에서 재단은 박근호(참새) 작가와 협업해 화장품 공병을 활용한 미디어 아트 작품 ‘루미너스 그린’(Luminous Green)을 선보인다. ‘루미너스 그린’은 아모레퍼시픽재단의 ‘버려지는 것들의 아름다움’ 프로젝트의 하나로 제작했다. 해당 작품은 아모레퍼시픽 그룹의 ‘아모레리사이클’ 캠페인을 통해 수거한 화장품 공병을 조명 모듈로 재디자인해, 인공적이면서도 유기적인 풍경을 구현한다. 특히 작은 초록색 화장품 공병을 주요 소재로 활용해 지속가능성과 예술적 가치를 동시에 담았다.



이번 전시는 영등포문화재단의 예술기술 융복합 프로젝트 ‘산 그림자 물 볕 달 내음: 밀어도 지지 않고, 쓸어도 차오른다’의 초청으로 진행된다. 다음 달 2일까지 영등포구 경인로 719에서 열리며, 무료로 관람할 수 있다. 매주 월요일은 휴관이다. 지난 26일에는 박 작가와 함께하는 아티스트 토크도 열렸다.



아모레퍼시픽재단 관계자는 “앞으로도 예술가와의 협업을 통해 다양한 문화예술 활동을 적극적으로 펼쳐가며 시민들과 대중들에게 사랑받는 문화재단으로 자리매김할 계획”이라고 말했다.



앞서 아모레퍼시픽재단은 자원 순환의 날(9월6일)을 기념해 환경 보호와 예술의 가치를 결합한 참여형 프로젝트 ‘다시 그린(green) 아름다움’을 진행한 바 있다. 폐기 예정인 화장품을 물감으로 재탄생시켜 프로젝트 참여자들과 함께 드로잉 작품을 완성하는 해당 프로젝트는 자원 순환의 중요성과 버려진 자원의 새로운 가능성을 예술로 표현한다는 취지를 담았다. 물감 제작은 폐기용 화장품을 재활용하는 단체 ‘아트탭’(Arttab)과 협업했다.

